Der skal for alvor gøres noget ved klimaet nu. Arkivfoto

Del dine grønne erfaringer med kommunen

En ny ambitiøs klimaplan kræver borgernes opbakning. Derfor opfordres albertslunderne nu til at dele deres erfaringer

Nu får Albertslund Kommune en ny og ambitiøs Klimaplan 2050, som skal gøre Albertslund til en CO2-neutral og klimatilpasset by i 2050. Klimaplanen er i høring frem til midten af januar 2021. Udkastet til Klimaplan 2050 kan ses på kommunens hjemmeside Albertslund.dk/ihorin g. Der bliver holdt borgermødet om Klimaplan 2050 den 1. december. Mødet kommer til at foregår virtuelt pga. Corona-situationen. Der vil komme yderligere oplysninger om mødet på kommunesiderne i næste uges udgave af Albertslund Posten, samt på kommunens Facebookside og hjemmeside.

Borgernes grønne erfaringer

"Vi har brug for alle de erfaringer, som borgerne allerede har på miljøområdet, til det videre arbejde med klimaplanen" siger Anne Adamsen fra Miljø & Teknik i Albertslund Kommune, der opfordrer alle til at dele deres erfaringer i en undersøgelse om bl.a. transport, energi, natur, klimatilpasning, affald og genbrug via kommunens Facebookside i perioden fra den 18. november til den 22. november kl. 09.00. Borgmesteren vil præsentere resultaterne på borgermødet den 1. december.