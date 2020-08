Per Møller. Privatfoto

Debat: Hvem skal bestemme i Herstedvester kirke?

Albertslund Posten - 02. august 2020 kl. 07:02 Af Per Møller, formand for menighedsrådet, Herstedvester Kirke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 15. september skal der holdes valg til menighedsrådet i Herstedvester kirke. Men ifølge en ny lov, skal der forud for selve valget holdes et orienteringsmøde, som i Herstedvester finder sted tirsdag den 11/8 kl. 19.00 i Rytterskolen.

På orienteringsmødet vil der blive redegjort for de arbejdsopgaver, menighedsrådet har løftet i den forgangne periode og hvilke planer, der er lagt for de kommende 4 år. Desuden vil der på mødet blive redegjort for, hvor mange kandidater, der skal være i det kommende menighedsråd, samt ske en gennemgang af reglerne for afholdelsen af valghandlingen.

Valgforsamlingen holdes den 15. september. Alle borgere, som er medlem af folkekirken, er over 18 år og er bosat i Herstedvester Sogn, er valgbare og har ret til at opstille til valget.

På valgforsamlingen vil de, som ønsker at stille op til valget, få mulighed for at præsentere et valgoplæg, hvor de fortæller om, hvilke ønsker de har til kommende aktiviteter for børn og unge, ældre og familier, tiltag for særligt udsatte, drop in dåb, koncerter eller andet. I forlængelse af oplæggene vil der blive en debat mellem kandidaterne og de fremmødte.

Derefter går man til selve valghandlingen, som er skriftlig og hemmelig.

Det nye menighedsråd tiltræder den 1. søndag i advent, som er den 29. november 2020.

Menighedsrådet i Herstedvester kirker har brug for mange forskellige kompetencer for at kunne løfte opgaven med at skabe de bedste rammer for det lokale menighedsliv. Især er der behov for mennesker med erfaring i økonomi, personaleforhold og vedligeholdelse af bygninger. Det er nemlig sådan, at menighedsrådet har ansvar for vedligeholdelse af alle kirkens bygninger og alle kirkens ansatte - bortset fra præster - og den store økonomi, som disse funktioner medfører.

Udover den faglige ekspertise er det også vigtigt, at menighedsrådet efter valget repræsenterer alle dele af menigheden, så alle i sognet kan se sig repræsenteret og hørt i rådet. Man er i øvrigt altid velkommen til at møde op til menighedsrådsmøderne, for derigennem selv at opleve, hvordan sagerne bliver behandlet.

Jeg har nu siddet i ca. 7 år i menighedsrådet, og der har igennem alle årene været mange spændende - og nogle gange også udfordrende - opgaver at forholde sig til.

Jeg har aldrig fortrudt, at jeg lod mig vælge til rådet. Derfor vil jeg også opfordre alle, som overvejer at stille op til valget, til at komme til orienteringsmødet og høre mere om arbejdet i menighedsrådet.