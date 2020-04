Jeppe Milthers, medlem af Enhedslisten.

Debat: Glem ikke de store elever - luk skolerne lidt op

Albertslund Posten - 28. april 2020 kl. 06:08 Af Jeppe Milthers, medlem af Enhedslisten

debat Efter påske genåbnede daginstitutionerne og i skolerne kunne også eleverne fra 0-5. klasse møde igen.

Derimod blev skolelukningen for 6-9. klasserne forlænget frem til foreløbig den 10. maj. På det tidspunkt vil de unge elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne have været væk fra skolen i to måneder og aktuelt tales der om, at nedlukningen vil blive forlænget frem til efter sommerferien. Det vil i så fald betyde fem måneder, hvor teenagerne er afskåret fra fællesskabet med jævnaldrende kammerater.

De fleste forældre med teenagere ved, hvor meget de unge er påvirket af coronakrisen.

Unge der har det svært fagligt, får det endnu sværere. Ensomme unge, kan blive endnu mere ensomme. Unge med problemer i hjemmet presses yderligere. Normalt velfungerende unge risikerer også at få det sværere.

Alle lider de et stort afsavn og savner noget, der ligner en hverdag. Væk er de faste rammer og strukturen i hverdagen. Væk er det intense ungdomsliv med andre teenagere, venner og fritidsaktiviteter. Det nære samvær med andre unge har været lukket land gennem hele foråret og muligheden for at danne nye venskaber er svundet ind.

Følgerne for den enkelte unge kan være kedsomhed, mismod og social isolation. I kølvandet af social isolation kan der i værste fald opstå ensomhed, mindsket selvværd og depressioner.

Det er med andre ord de unges mentale sundhed, der er på spil. Derfor skal vi tage de unges situation dybt alvorlig og hjælpe dem til at genskabe noget, der minder om en hverdag, så trivslen kan øges.

Hvis nedlukningen af de ældste klassetrin fortsætter efter den 10. maj, bør vi finde en praktisk vej til, at de unge igen kan få kontakt til skolen og deres jævnaldrende. Online-undervisning eller opgaver, der lægges på Aula, vil aldrig kunne erstatte rigtig undervisning.

Retningslinjer fra sundhedsmyndighederne vil nok forhindre, at de unge kan møde i skole dagligt eller flere gange om ugen, da skolens plads bliver brugt af de yngste elever. Men hvis bare de store elever fik mulighed for at møde en dag om ugen i skolen, så vil det være en begyndelse til at genskabe en smule normalitet i hverdagen.

Enhedslisten i Albertslund forslår derfor, at forvaltningen udarbejder en eller flere modeller for, hvordan eleverne i 6-9. klasse hurtigst muligt kan komme fysisk i skole en dag om ugen.

Det kan ske i forbindelse med, at det bliver muligt at genåbne mere af samfundet, eller om nødvendigt ved, at de mindre skolebørn holdes hjemme en dag om ugen.

Det er selvfølgelig en forudsætning, at det kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Hvis vi skal vise samfundssind og solidaritet mellem generationer, så bør denne solidaritet også omfatte de unge. Vi skylder ungdomsårgangene, at vi bekymrer os om deres trivsel og psykiske velbefindende, ellers kan det få triste konsekvenser.

I Enhedslisten håber vi derfor, at de andre partier i kommunalbestyrelsen vil være med til at finde en løsning, der imødekommer de unge.