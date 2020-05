Man's hands on keyboard of laptop computer. Foto: Katarina Sundelin/Katarina Sundelin / PhotoAlto

Debat: Derfor skal AMC ikke ind på stadion

Albertslund Posten - 03. maj 2020 kl. 05:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat I forbindelse med etablering af Hyldager Bakker har Albertslund Kommune besluttet at flytte Albertslund Motorcross Club-AMC. Hvorvidt denne flytning har været nødvendig er ikke emnet for vores henvendelse, men dog alligevel en tanke værd.

Kommunen har imidlertid lovet at finde en ny placering til AMC og det er i denne sammenhæng vores indlæg skal ses. Kommunen har oplyst, at kørsel på en ny bane alene vil ske med eldrevne køretøjer, og dermed skulle støjproblemet være uden betydning.

Forvaltningen præsenterede 5/7 2019 et ideoplæg om flytning af AMC til rondel 5 på Albertslund Stadion, og det er dette oplæg, som er baggrunden for vores indlæg.

Indledningsvis er det vigtigt for os at pointere, at vi ønsker at støtte AMC` fortsatte eksistens.

Vi mener også, at det flertal, som har besluttet at AMC ikke kan forblive på dens nuværende placering, har pligt til at sikre, at en ny placering ikke vil medføre forringelser og gener for borgerne i det område, hvor banen nu bliver placeret.

Første forslag til ny placering-på den sydlige del af stadion-viste sig at være uigennemførlig, da placeringen lå i en grøn kile.

Derefter kom forvaltningen med to nye ideoplæg. Dels i en industribygning på Roholmsvej, hvor der kan indrettes klubbygning og værksted, men ingen baner. Klubben ville derfor skulle leje baner andre steder i regionen.

Det andet ideoplæg var en placering på den nordlige del af Albertslund Stadion på rondel 5.

Og det er dette forslag og konsekvenserne af det, som vi ønsker at gøre alle i Albertslund opmærksomme på, idet det er vores opfattelse, at det vil få betydning for rigtig mange borgere.

"Vi" er en gruppe af borgere, foreninger og klubber, som har dannet en arbejdsgruppe med det formål, at påvise de uheldige og negative konsekvenser, som en placering af AMC på stadion vil have -således Herstedvester Grundejerforening, Grundejerforening Vest 2, Borgergruppe Vest 2, Danmarks Naturfredningsforening, Albertslund Afdeling, samt AIF-tennis, AIF -fodbold.

Vi finder at en placering af AMC på stadion er i modstrid med flere af kommunens visioner for fremtidens Albertslund.

For det første har kommunen en vision om 10.000 flere borgere i Albertslund indenfor de næste 10 år. Disse nye borgere skulle gerne være familier med børn, og dermed forhåbentlig mange nye medlemmer i vore idrætsforeninger. AMC på stadion vil formindske græsarealet til fodbold med ca. 15-18%. Dette harmonerer ikke med, at der forventes en række nye medlemmer i Albertslunds idrætsforeninger.

I kommuneplan 2018-2030 for kommunens fysiske udformning, beskrives Albertslund Stadion som et parklignende område, som udgør en fin overgang mellem Vestskoven og Egelundsparken. Stadion er et specielt anlæg bestående af udskårne rondeller i et skovområde. Stadion omtales sammen med byparkerne Egelundsparken og Birkelundsparken, og om disse områder skrives, at der i disse områder ikke bør placeres støjende og tekniske anlæg. Trods dette har kommunen alligevel udset sig en del af stadion som mulig placering af et større teknisk, støjende og støvende anlæg. Vi finder denne plan i direkte modstrid med den vision, som kommunen har beskrevet og vedtaget i nævnte kommuneplan.

Konsekvenserne for stadions øvrige brugere og for borgerne i Albertslund generelt og for naboerne i særdeleshed er mange og uheldige.

For de mange børn og unge som træner på stadion vil støv fra crossbanen udgøre en gene, både når der køres på banen og når der ikke køres, idet banen altid vil støve.. Der er en betydelig risiko for at dette støv er forurenet, og derfor ikke alene vil være generende, men kan udgøre en direkte sundhedsfare.

Placering af AMC på stadion vil, som tidligere nævnt, formindske græsarealet med ca. 18%.

I dag er belægningsgraden på banerne 100%. En reduktion af arealet med 18%, vil medføre, at det bliver nødvendigt at træne i 2 tempi for at undgå slitage af græsarealerne. Her foreslår forvaltningen, at første gruppe træner fra 16:00 - 17:30 og anden gruppe træner fra 17:30 - 19:30. Denne løsning vil blive problematisk for AIF Fodbold, hvor størstedelen af trænere og holdledere er frivillige med fuldtidsarbejde ved siden af, som også skal passes. Mange af dem vil have svært ved at stå klar på træningsbanen allerede kl. 16:00. De små børn, skal følges af forældre, vil også have svært ved at møde allerede kl 16. Det samme gælder for de større børn, som får sent fri, som følge af skolereformen.

Almindelige borgere lægger ofte deres gå eller cykelture igennem stadion og nyder synet af de grønne baner med mellemliggende skovområder. Denne oplevelse vil nu blive generet af synet af store støjvolde og lyden af larmende og støvgenererende maskiner, og den rekreative værdi af området vil blive væsentligt forringet.

Kommunen har ladet foretage en række støjmålinger, som skulle vise, at støjpåvirkningen af naboerne vil være beskeden.

Vi må imidlertid konstatere, at disse målinger er foretaget på en måde, som ikke beskriver de faktiske forhold korrekt, bl a er støjmålingen målt på ubelastede crossmaskiner og gokarts

.Hvis målingerne var udført korrekt ville støjbelastningen overskride de tilladte grænseværdier for boligområder.

Man kan også frygte, at samtidig kørsel på banerne og træning på banerne ved siden af, vil gøre det vanskeligt for spillerne at høre trænerens instruktioner.

Endelig er AMC-som tidligere nævnt-en kommunal institution, som skal overholde de krav, som stilles til institutioner, hvor børn opholder sig, og de krav, som stilles til en arbejdsplads, både hvad angår støj og støv. Støjen fra motorvejen på rondel 5 er så høj, at de vejledende grænseværdier for bebyggelse af enhver art, er stærkt overskredet. Det betyder, at den nuværende støjvold mod motorvejen, skal forhøjes væsentlig, hvilket vil beslaglægge yderligere en del af det anvendelige areal til crossbanen. I princippet skal der ved opførelse af bebyggelse på rondel 5 udføres de samme støjmålinger, som der nu udføres på Hyldagergrunden, og med samme konsekvens.

Endelig vil vi gøre opmærksom på en række tekniske anlæg og retlige forhold, som vil vanskeliggøre og fordyre etableringen af en crossbane på rondel 5.

I forslaget til AMC på Rondel 5 har kommunen ikke taget hensyn til de eksisterende installationer og servitutter.

Man har afsat 20.000 m2 til det tekniske anlæg. Med den placering som er valgt, har kommunen ikke taget højde for de eksisterende installationer som ligger i jorden. De eksisterende installationer og en støj/støvvold ud mod stadion, vil reducere det det faktiske areal betydeligt.

I området ligger der følgende:

Hovedvandsledning med drikkevand med egen matrikel.

132 KW højspændingskabel med servitutareal på 15 m.

Vejdirektoratets rådighedsareal 60 m. fra midt motorring 4.

Miljøfarligt affaldsdepot med flyveaske og slagger fra Albertslund Fjernvarmeværk og Forbrænding

Langs rondel 5 mod den store centrale cirkel løber et højspændingskabel, hvor der ikke må bygges i en afstand af 3½ m til hver side. På tværs af banen løber HOFORs hovedvandledning, som også har en byggeafstand, som skal respekteres.

Fra midten af motorvejen skal der 60 m på hver side være en zone, hvor der ikke må bebygges. Denne begrænsning er tinglyst.

Crossbanen skal afskærmes af en støjvold på 3-4 m i højden, og den vil i bredden skulle være ca. 11 m, og dermed yderligere begrænse det areal, som kan bruges til crossbane.

Kommunen har ingen omkostninger ved flytning af AMC til stadion. Det betaler Hyldagerprojektet, men brugerne af Albertslund stadion-såvel de ca 1000 idrætsudøvere, som alle andre borgere- betaler en dyr pris i form af kvalitetsforringelser for området.

Med dette indlæg ønsker vi at sikre, at så mange borgere som muligt er informeret om de konsekvenser, som en placering af AMC på stadion vil have for stadions brugere og borgere i Albertslund.

Vi mener at forvaltningens ideoplæg om placering af AMC på rondel 5 på Albertslund Stadion er i direkte modstrid men de visioner, om udvikling af Albertslund Kommune, befolkningsmæssigt og fysisk, og som et flertal i kommunalbestyrelsen har vedtaget.

Vores arbejdsgruppe har oprettet en hjemmeside www.stadionudenmotorsport.dk og tilsvarende facebookside.

Hvis man ønsker at støtte modstanden mod AMC på stadion, er det muligt at gøre det her.:

www.stadionudenmotorsport.dk

Facebook gruppen Stadion uden motorsport.