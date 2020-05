Kenni Flink. Arkivfoto

Debat: Borgersamling var alt andet end borgmesterens ønske, han blev stemt ned

Albertslund Posten - 11. maj 2020 kl. 08:27 Af Kenni Flink, medlem af kommunalbestytrelsenAlternativet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en kæmpe demokratisk sejr at vi lige om lidt får en borgersamling i Albertslund som en af de første kommuner i landet. At vi får en ny demokratisk instans, er både innovativt og banebrydende set med demokratiske øjne, og det kan vi være stolte af at eksperimentere med i Albertslund.

At se borgmesteren brillerende i Albertslund Posten med flotte ord omhandlende borgersamlingen får dog mine små demokratiske hår til at rejse sig. Jeg bliver decideret forarget.

Rent historisk forslog vi fra Alternativet i forbindelse med Budget 2019, at vi skulle have et Borgerråd med repræsentative medlemmer, i forbindelse med at vi udviklede den nye Fællesskabs og Medborgerskabspolitik.

Det blev fejet af bordet under budgetforhandlingerne da det ikke var et ønske. Da politikken skulle vedtages, blev det taget op endnu engang i de indledende samtaler, hvorefter der blev lavet et forslag gående på at Borgerrådet (som blev til et Medborgerråd) primært skulle bestå af repræsenter fra nuværende udvalg.

Jeg endte med at sige at jeg ville stemme imod et sådanne råd da jeg ikke mener det er et bogerråd når der er lagt op til at det er "Tordenskjolds Soldater" der sidder og repræsenteret.

Denne bemærkning opfangede Dansk Folkeparti og fremsendte et ændringsforslag, gående på at det skulle være repræsentative medlemmer af Borgersamlingen (på dette tidspunkt kaldet Medborgerrådet), da de heller ikke så det demokratiske i at det var Tordenskjolds soldater der potentielt kom til at sidde i rådet.

Derefter skete noget så sjældent at borgmesterpartiet, Socialdemokratiet blev stemt ned - Da et flertal af kommunalbestyrelsen støttede Dansk Folkepartis ændringsforslag, og dermed noget ala det oprindelige om at det skulle være repræsentative medlemmer der bliver valgt.

Når borgmesteren går ud i en fin artikel i denne uges Albertslund Posten, uden respekt for det års arbejde og den politik der er grundlag for Borgersamlingen og uden så meget som at overveje at tage flertallet med der stemte for at dette blev til, så bliver jeg både gal og flov på mine demokratiske forhåbningers vegne.

Dette handler om at appellerer til at borgerne skal deltage i en ny demokratisk instans, hvor vi åbner op og skaber tillid til borgerne. Dette er nu blevet reduceret til en artikel hvor Borgmesteren soler sig i et forslag han selv stemte imod, hvorimod det kunne få lov til at flyve med et stærkt fælles fodslag. Det ses på landsplan med bravur i øjeblikket, så hvorfor denne selv iscenesættelse kære borgmester?

Øv hvor er jeg skuffet på byens og den demokratiske udviklings vegne.