Lars Gravgaard Hansen. Arkivfoto Foto: Jeppe Carlsen

Debat: Albertslund og erhvervslivet

Albertslund Posten - 17. december 2020 kl. 06:12 Af Lars Gravgaard Hansen, medlem af kommunalbestyrelsen, De konservative Kontakt redaktionen

debat Man kan ikke påstå at Albertslund rimer på Erhvervspolitik og det er egentlig ærgerligt. De sidste tre år har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget arbejdet målrettet på at implementere en ny Erhvervsstrategi med tilhørende fokus på at imødegå erhvervslivets udfordringer og gøre det nemmer for dem, at drive erhverv i Albertslund.

Albertslund har en helt unik infrastruktur, faktisk en infrastruktur i verdensklasse. Tæt på hovedstaden, lufthavnen og ikke mindst motorvejsnettet, læg dertil et af de største industriområder i Danmark - Hersted Industripark, bedre kendt som "fabriksparken".

Hersted Industripark står foran en transformering fra "industripark" til "Erhvervsområde" med boliger. Der er flere der fejlagtigt tror at byudviklingen skal aflive erhvervslivet i området, det er slet ikke tilfældet, slet ikke. Det er rigtigt, at der vil komme mere boligbyggeri og det kan kun ske ved at ændre på bygningsmassen. Man river lagerbygninger/Fabrikker ned og bygger Erhvervs- og boligområder! Dette med baggrund i den nye Letbane som forventes færdig 2025. Dette giver grundejerne mulighed for at udvikle området og dermed transformere fra industri il erhverv og boliger.

Tilbage til udvalgets arbejde og den nye Erhvervsstrategi. Den blev vedtaget i september 2018 og i den kan man læse om "Business Improvement Districts" eller BID. Hvad er nu det?

Business Improvement Districts er en samarbejdsmodel, der skal bidrage til et styrket byliv i vores industriområder som vi har 4 af i Albertslund. Hersted Industripark, Røde vejrmølle, Centret og Værkstedskvarteret. Områder hvor der har behov for udvikling og forandring.

Arbejdet i et BID sker i netværket af de virksomheder og andre interessenter der deltager, det er dem der skaber ideerne og sætter nye aktiviteter i gang. Albertslund kommunes rolle er at støtte op om de ideer der kommer og være medvirkende til at forskellige aktiviteter kan blive realiseret via hurtig sagsbehandling og godkendelse.

Der er pt. etableret 2 af disse netværk. Et i Hersted industripark og et i Værkstedsgården, hvor man allerede har set de første initiativer til at skabe sammenhold og fælles aktiviteter. FrokostExpressen Aps har etableret en kantine ordning hvor medarbejderne fra andre af områdets virksomheder kan bestille frokost. Et glimrende og første synlige bevis på, at man kan skabe liv!

Desværre har Covid-19 sat en begrænsning på, hvilke aktiviteter der er sket i disse netværk, men jeg er nu alligevel af den opfattelse, at de er kommet for at blive.

Typiske gevinster for sådanne netværk er, at man begynder at bruge de lokale virksomheder som leverandører i stedet for at bestille ydelserne fra andre virksomheder som ligger uden for kommunen grænse. Man får øjnene åbnet for, at nabovirksomheden leveret noget som man typisk køber fra et andet sted. Man kan sige, at et velfungerende BID skaber lokale job og det er noget vi alle nyder godt af.

Næste Business Improvement Districts bliver oprettet I Albertslund Centrum engang I foråret 2021.