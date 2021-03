Se billedserie Hvor skal vi hen, du? Snakken gik omkring bordet i AMC. Foto: fdue.

De unge har ordet: Vores ønsker til en ny klub

Hvad skal der ske, når AMC lukker? AP tog en sludder om fremtiden med nogle af de unge fra klubben

Albertslund Posten - 08. marts 2021

Der er ingen vej udenom længere. Fra 1. november er det slut med Albertslund Motorsports Center (AMC), og nu er det gode spørgsmål hvad der skal komme i stedet for.

En arbejdsgruppe er blevet nedsat, der skal undersøge mulighederne, og fra politisk side har man talt om e-sport og håndværksfag og lovet, at man vil lytte til de unges egne ønsker.

De voksne har i det hele taget talt meget gennem de seneste tre år. Nu vil AP godt lige høre, hvad de unge selv tænker og mener.

Så vi kiggede ind en solbeskinnet torsdag eftermiddag, hvor en lille flok på fem 10-12-årige godt kunne lade sig overtale til at slippe gokarten et kort stykke tid for at snakke med journalisten om fremtiden.

Arranger nogle ture At det stadig er svært at forstå, at AMC lukker, viste sig hurtigt i snakken med de fem - Arda Turan Celik, Siff Vaage Jensen, Hozan Deniz Hayan, Azad Yusuf Durukan og Frederik Kristensen.

"Et nyt klubhus og andre baner, "gerne lidt det samme" og "at kunne bygge og køre cross og gokart" var vendinger, der røg ud af munden på dem alle.

"Kunne man ikke arrangere nogle ture til nogle baner, for eksempel i Vojens", lød et forslag fra den ene, og det var der god opbakning til.

Men hvis I nu ikke kan få en ny bane, hvad er så det næstbedste der kan ske fremover?, prøvede avisens udsendte.

Der blev først lidt stille, så sagde en:

"Måske noget med fjernstyrede biler".

En anden nævnte mountainbikes. Ideen om e-sport i en ny klub, som har været fremhævet fra politisk side, var ikke noget, der fik begejstringen frem hos flokken rundt om bordet i solskinnet.

Ikke "bare lige" At der stadig er mange følelser for AMC, var altså tydeligt. Ligesom at det ikke er sådan "bare lige" at få sporet de unge ind på andre klub-muligheder.

"Det kan du jo ikke tage fra dem. Det er det de interesserer sig for, at komme hernede", siger Thomas Hildebrand, der som far til en af de unge på stedet lyttede med på snakken.

Også hos forældre og personale er der stadig ærgrelse at spore.

"Jeg synes jo pædagogisk set det er en forkert beslutning man har truffet. Det har jeg også sagt åbent. Men nu er det som det er, og så er det min opgave at være med til at gøre alt for at de unge får et nyt, godt og spændende tilbud", siger Peter Larsen, daglig leder af AMC, der er med i arbejdsgruppen.

De unge som AP talte med, skal også senere mødes med borgmesteren for at give deres bud på fremtiden.