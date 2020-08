De unge gider ikke computer - de vil køre gokart

Da corona-nedlukningen startede, tænkte jeg med mange af mine kolleger, at det ville blive hårdt for klubber og foreninger. Jeg frygtede udmeldinger, fordi der jo skulle spares. Men virkeligheden har været helt anderledes. Nu strømmer de unge til. De gider ikke computer - de vil ud i det virkelige liv og møde andre. De vil i klub!""

Her har man på det sidste oplevet en sand medlemstilgang. Så lige nu er der lukket for tilmeldinger, fortæller han.

"Man hører jo altid, at de unge ikke gider noget. De vil bare sidde derhjemme og spille computer. Men corona har haft fuldstændig modsat effekt: De unge gider ikke være hjemme. De har i stor stil meldt sig ind i AMC. Vi har ikke ressourcer til at klare mere, så vi har måttet lukke for flere tilmeldinger. Det er primært go kart, de unge vil køre".