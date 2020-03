De politiske beslutninger træffes hjemme fra privaten

Selvom der på grund af coronakrisen er forbud mod at mødes flere end 10 personer (i skrivende stund), betyder det ikke, at de politiske beslutninger, der skal træffes i Albertslund, må vente.

På et ekstraordinært møde i økonomiudvalget forleden, blev det besluttet at udnytte de muligheder for at holde digitale møder, som en særlov tillader.