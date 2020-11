Det blev endeligt muligt at holde efterårsstævne for svømmere. Arkivfoto

De hoppede i vandet under strikse corona-regler

Efterårssvømmestævnet kunne afvikles - Taastrup Svømmeklub stod for det, og der var deltagelse af Albertslund-svømmere

Albertslund Posten - 20. november 2020 kl. 06:11 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Så blev det endeligt muligt at hoppe i bassin under meget strikse corona regler. Taastrup svømmeklub indbød til Efterårsstævne i weekenden 13-15. november efter alle lovens regler, ensretninger, afspritning, afstand og desværre ingen tilskuer, til gengæld havde Taastrup svømmeklub oprettet livevideo via YouTube så forældre og andre interesseret kunne følge med hjemmefra i behørig afstand.

Efter ophævelsen af VAT Copenhagen hen over sommeren, havde flere AIF-svømmere valgt at prøve nye græsgange. Marie Munk 2008 og Laura Thomadsen 2004 skiftede til Taastrup svømmeklub (STT), hvor Silja Nøhr Mortensen (2003) skiftede til for et år siden. Mathilde Preisler Mathiesen 2004 skiftede til Solrød svømmeklub (SSK), hvor hendes store søster Caroline Preisler Mathiesen 2001 skiftede til ligeledes for et år siden.

Alle fem i bassinet De fem piger var alle i bassinet henover weekenden, Marie i årgangsgruppen 2007-2008, mens de fire andre svømmede i junior/senior gruppen 2006 og ældre.

Mathilde var den første i vandet i fredagens afsnit, hvor hun svømmede sig til den utaknemmelige fjerde plads lige uden for medaljerne. Herefter svømmede Laura en ottende plads hjem af de 12 startende i 400 fri, med en forbedring af sin fire år gamle pr. med hele 48 sekunder. Aftens sidste løb 200 medley bød på metal til Caroline, hun tog sølvet, mens Mathilde sluttede som nummer ni af de 15 junior/senior piger med en forbedring af sin pr. med et sekund.

Lørdag Så blev det lørdag og Marie skulle i for første gang som årgangssvømmer. Hun lagde ud med 200 ryg, hvor hun blev nummer ni af 13, med en forbedring af hendes halvanden år gamle rekord med 22 sekunder. I 50 bryst blev det til en forbedring på 0,26 sekunder af hendes 14 dage gamle rekord, hun endte som nummer fem af ti. Så var det de stores tur igen, Caroline lagde ud med at tage guldet i 100 fly, mens Laura skar 2,67 af sin et år gamle rekord og sluttede som nummer ni af 11. I 50 bryst blev Mathilde, Silja og Laura hhv. syv, otte og 13 af 15 startende junior/senior piger. Silja skulle også lige prøve kræfter med 100 fri, hvor hun endte som nummer seks af syv. Caroline tog dagens anden guldmedalje, denne gang i 50 ryg. Dagen sluttede af med Mathilde i 100 medley, hvor hun blev nummer seks af 14.

Skar af den gamle rekord Stævnets sidste dag bød først på Marie i 50 fly, hvor hun skar 0,43 sekund af hendes 14 dage gamle rekord og sluttede som nummer ni af 15, herefter stod den på 200 medley igen i ny pr og en syvende plads af ti. Dagen sluttede af med de store piger, først i baljen var Silja i 50 fly hvor hun blev nummer seks af ni. Hvorefter Caroline tog sin anden sølvmedalje, denne gang i 100 ryg, mens Laura endte på niende pladsen af 11. Caroline var lige ved at tage en medalje mere i 50 fri, men måtte nøjes med fjerde pladsen, 13 hundrededele fra bronzen. Sidste løb til stævnet var 100 bryst, hvor det var Mathilde der måtte se sig slået med de samme hundrededele og endte som nummer fire, mens Silja blev nummer ni og Laura 12 af de 13 deltagende.