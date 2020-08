De har en plan: Vil åbne fængslet til borger-arrangementer

Albertslund Kommune og Freja Ejendomme ønsker at åbne dele af Vridsløselille Fængsel for offentligheden, så det kan bruges til kulturelle arrangementer og aktiviteter.

"Vridsløselille Fængsel står over for en transformation, og der skal i de kommende år skrives et nyt vigtigt kapitel for ejendommen og de enorme udearealer, der hører til fængslet.