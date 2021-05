De er superglade: Gang i håndbolden igen

"Vi er superglade for at være kommet i gang med håndbold indendørs i hallen igen. Det er så skønt at se en masse glade og dejlige børn", lyder det fra en begejstret træner for U11 pigerne i AG Håndbold, Jacob Kofoed Reuther

"U11 pigerne har nu trænet i et par uger, og vi er så heldige at have en fantastisk trup med 23 glade piger fra 2010 og 2011. Under nedlukningen, som var rigtig hård for pigerne i den her alder, forsøgte vi os med online-træning og efterfølgende udendørs-træning. Det var dog ikke alle der blev lige fanget af den form for håndboldtræning. Vi har dog formået at fastholde langt de fleste piger og de har allerede på et par uger i hallen genfundet rytmen og ikke mindst deres rigtig gode kammeratlige sammenhold og håndboldglæde", siger Jacob Kofoed Reuther.