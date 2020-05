Se billedserie En formidabel bygning er skudt i vejret, hvor det gamle Kongsholmcenter lå. Foto: NEXT

Send til din ven. X Artiklen: De ældste elever indviede det nye gymnasium Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De ældste elever indviede det nye gymnasium

Mandag tog afgangseleverne fra NEXT Albertslund Gymnasium det nye Vestskoven Gymnasium i brug: "Ærgerligt, at vi skal være her så kort tid, for det er så fedt!", siger en af eleverne

Albertslund Posten - 05. maj 2020 kl. 05:58 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Lidt ærgerlig, at vi kun når at være her så kort tid, for det er fede omgivelser. Det kunne have været godt at nå at gå her nogle år, men det er trods alt meget fedt, at vi lige når det her til sidst".

Det sagde Nikoline Marie Krogstrup Rødbro, 3.g på htx, da hun sammen med sine kammerater fra de afgangsklasserne på NEXT Albertslund Gymnasium mandag tog det helt nye Vestskoven Gymnasium i brug.

Eleverne blev modtaget af rektor Trine Ladekarl Nellemann og fik en rundvisning - i behørig afstand - i de nye lokaler.

I gang siden 2018 Byggeriet har været i gang siden efteråret 2018 og er gået helt efter planen.

Det færdige resultat er et gymnasium på over 10.000 m2 med topmoderne laboratorier, tagterrasse med boldbane og plads til mere end 800 elever. Rektor Trine Ladekarl Nellemann ser frem til at flytte ind, og hun glæder sig særligt over, at gymnasiet efter flere år med stigende ansøgningstal kan fylde gymnasiet helt op med elever.

"Vi har i de seneste år været inde i en rivende udvikling, hvor vi blandt andet har åbnet både en hhx- og htx-afdeling, så vi nu udbyder alle fire gymnasieuddannelser. Samtidig har vi oplevet en kæmpe interesse fra unge i området, så stx og hf også er vokset. Vi er meget glade for, at vi nu kan tilbyde eleverne nye og tidsvarende faciliteter", fortæller Trine Ladekarl Nellemann, som på få år har oplevet, at gymnasiet er fordoblet i elevtal og i år har modtaget 432 1.prioritetsansøgninger.

Afgangseleverne afslutter i nye rammer Gymnasiet bliver dog ikke fyldt helt op i første omgang, da Corona-krisen har bevirket, at det kun bliver afgangseleverne, der flytter ind. Den officielle indvielse af Vestskoven Gymnasium finder sted i efteråret, når de sundhedsmæssige forhold tillader det.

Trine Ladekarl Nellemann er dog glad for, at afgangseleverne når at afslutte deres uddannelse i de nye rammer:

"Vi ville selvfølgelig helst have åbnet med et brag for alle årgange. Når det nu ikke kan være anderledes, er vi faktisk rigtig glade for, at det er vores afgangselever, der får lov at flytte ind. Det er først og fremmest for deres skyld, at vi har planlagt indflytningen i foråret og ikke til august, når det nye skoleår begynder. De har nemlig haft et brændende ønske om at blive studenter på det nye gymnasium", forklarer Trine Ladekarl Nellemann.

"Det har været vigtigt for os at involvere både elevrådet og lærerne i udviklingen af kulturen, værdierne og traditionerne på Vestskoven Gymnasium, og det skal nok blive godt - rigtig godt", siger den forventningsfulde rektor med et stort smil.

Det er fedt "Jeg synes, det er fedt", siger Nikoline Marie Krogstrup Rødbro. "Alt er nyt, og lokalerne og faciliteterne giver en masse muligheder, og selvom alt er nyt, så er her alligevel en hyggelig atmosfære. Der er masser a plads, men det er ikke for koldt og åbent, og der er sofaer-områder over det hele, hvor vi kan være sammen. Udsigten er meget fed, så længe man ikke er højdeskræk"

"Vi kommer nok ikke til at huemiddag og translokation, men vi håber på vogntur. Uanset hvad må Vi få det bedste ud af det. Vi bliver nødt til at holde modet oppe", slutter Nikoline Marie Krogstrup Rødbro.

Meget funktionelt Underviser Anders Kristensen, HTX Uddannelsen, giver dette første indtryk af det nye gymnasium:

"Det er meget funktionelt i forhold til undervisningen. Man kan mærke, at det er en bygning, der skabt til at være et gymnasium. Der er flere forskellige typer klasselokaler, men stadig inden for en traditionel ramme. Vi har f.eks. lokaler, der kan udvides, så hvis man skal samle et par klasser til større projekter, så har vi mulighed for det. Generelt har klasselokalerne en god størrelse og møblerne er jo ens og tidsvarende. Jeg har ofte arbejdet steder, hvor det var et sammensurium af forskellige møbler, så det er jo ret fedt at opleve, at det hele bare spiller", siger Anders Kristensen.