De ældste elever i skole igen - men kun en dag om ugen

Derfor skal der testes

"Det er for at sikre, at den begyndende genåbning ikke fører kritisk smittespredning med sig", forklarer informationskonsulent Janus Enemark Nissen fra Albertslund Kommune. "Der opfordres derfor til, at eleverne ved fremmøde har gennemført en coronatest inden for de seneste 72 timer. Det er muligt at få en kviktest i MusikTeatret i Albertslund hver dag ml. kl. 8 og 20 uden tidsbestilling. Og fra mandag den 15. marts er det også muligt ved tidsbestilling at få en PCR-test foretaget i Hedemarken i Albertslund".