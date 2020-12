Artiklen: Datoen for corona-vacciner til Albertslund-plejehjem er rykket frem

Datoen for corona-vacciner til Albertslund-plejehjem er rykket frem

Oprindeligt var det planen, at der kunne tilbydes corona-vacciner fra 13.-17. januar på plejecentrene

Allerede fra 10. januar kan de første beboere og personalet på Albertslunds to plejecentre, Albertshøj og Humlehusene, tilbydes vacciner mod COVID-19.

Det fortæller borgmester Steen Christiansen.

Det var ellers meningen, at vi først kunne få de eftertragtede vacciner fra 13. januar. Men datoen er altså rykket frem.

"Årsagen er, at de nye portioner kommer hurtigere end forventet og man ikke skal reservere portioner til det andet stik", fortæller Steen Christiansen til Albertslund Posten.