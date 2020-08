Danni Olsen flytter væk fra Albertslund, og dermed mister Lokalforeningen af Dansk Folkeparti sin frontfigur. Foto: brie

Danni Olsen forlader Albertslund og flytter på landet

"Familien har lyst til at komme ud og afsøge andre muligheder", siger spidskandidaten for Dansk Folkeparti Albertslund

Albertslund Posten - 06. august 2020 kl. 11:55 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det er en stor beslutning, vi har truffet. Jeg har boet i Albertslund, siden jeg var 3-4 år. Jeg er dybt forankret i lokalområdet og holder meget af Albertslund. Men familien har været enige om, at skal vi videre, skal det være nu, inden børnene bliver for store. Og når en dør lukkes et sted, åbner der sig altid en ny et andet sted".

Det siger Danni Olsen. Han er 35 år, gruppeformand og spydspids for Dansk Folkeparti i Albertslund.

31. oktober flytter familien ud af kommunen og til et stort landsted i nærheden af Ringsted.

"Vi har fået lyst til at komme ud og prøve at bo anderledes, afsøge nye muligheder. Vi har købt et landsted, og vil gerne dyrke egne grøntsager, være lidt selvforsynende og måske have lidt dyrehold. I Albertslund har vi gennem længere tid haft nyttehaver, og vi har været glade for det og haft lyst til mere".

Stor omvæltning Når Danni Olsen ikke længere bor i Albertslund, kan han heller ikke sidde i kommunalbestyrelsen her.

Så rent politisk er det også en stor omvæltning.

"Jeg er meget optaget af politik og tænker på det hele tiden. Så jeg får da nok svært ved, ikke at engagere mig. Allerede nu, hvor der bare er et år til næste kommunalvalg, kan jeg mærke, at det rykker i kroppen for at være med. Men skal jeg ind i politik igen, skal jeg starte helt forfra, det nye sted, vi flytter til. Jeg kender partiforeningen i Ringsted godt, så på den måde ville jeg godt kunne glide direkte ind".

Det vil han ikke udelukke, kan ske.

"Men først og fremmest glæder jeg mig til at få en masse fritid, som jeg kan bruge på familien", siger han.

Ændringer i partiforeningen I Dansk Folkeparti Albertslund sker der også ændringer. Allan Høyer får plads i økonomiudvalge,t og hvem der bliver ny gruppeformand afgør den nye gruppe, når den er samlet i november. Samtidig rykker førstesuppleanten Tina B. Nielsen ind. Der skal så ske en mindre rokade, som inkluderer tredje kommunalbestyrelsesmedlem, Joan Gantzel Marquardt. Den er ikke på plads endnu.

"Jeg vil være fuldt på, indtil jeg fraflytter kommunen. Det betyder, at jeg er med ved budgetforhandlingerne og med ved endelig vedtagelse af budgettet for næste år", siger Danni Olsen.

Brænder for Albertslund "Jeg brænder for Albertslund og er ikke træt af politik, men måske nok træt af tingenes tilstand. Det har dog intet med min beslutning at gøre", understreger Danni Olsen, der blev valgt ind i kommunalbestyrelsen 1. januar 2010.

"Det har været en svær periode efter den økonomiske krise i 2008. Men skal jeg pege på nogle af de ting, jeg har været med til at gennemføre politisk, så er jeg glad for, at vi stadig har en kommunal dagpleje i Albertslund. Vi har også medvirket til, at rengøringen hos de ældre ikke blev skåret til hver 3. uge, men fortsat er hver 2. uge. Endelig har vi været med til at påvirke sagen om AMC, så sagen er skudt til hjørne".

God, lokal debat "Jeg har aldrig været bange for at sige min mening - hverken i medierne eller andre steder. Det synes jeg er vigtigt for demokratiet, og vi har en god, lokal debat. Det håber jeg også, man vil huske mig for", siger Danni Olsen.

Han har været gruppeformand i 10 år, og i den periode har Dansk Folkeparti været med i tre budgetforlig.

"Vi valgte at stå uden for og være i opposition. Vi oplevede nemlig, at den indflydelse man fik ved et forlig, blev fjernet ved det næste. Ved at være uden for, har man bedre kunnet påvirke tingen i de retninger, vi har ønsket os".

Det husker jeg Albertslund for "Det jeg vil huske Albertslund for, er afgjort borgernes engagement. Der er en stor lyst til byen, som man kun ser få andre steder, Albertslund forlader ikke mig og jeg går allerede nu og spekulerer på hvor jeg skal placere en vejrhane på gården, som minde om min by, Albertslund".

Hvad skal der ske med Dansk Folkeparti i Albertslund?

"Jamen jeg har jo fyldt meget, så der vil måske nok blive et hul. Men vi har en god lokalforening, og den skal nok bære vores politik videre i en tid, der jo også er svær for partiet generelt", slutter Danni Olsen.