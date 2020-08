"Når man alvorlig talt kan stille sådan et forslag har man slet ikke forstået hvor alvorlig en situation Danmark og i særdeleshed Albertslund er i", mener Danni Olsen (DF).

DF om forslag om flygtningebørn: "En ufattelig tossegodhed"

Flygtninge skal hjælpes i nærområderne, og ikke bare nogle af dem, men dem allesammen, siger Danni Olsen

Albertslund Posten - 13. august 2020 kl. 13:05 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forslaget fra SF og Enhedslisten om at Albertslund skal modtage flygtningebørn, mødes med skarp kritik fra Dansk Folkeparti.

"Det er et forslag som bærer præg af en ufattelig tossegodhed. Når man alvorlig talt kan stille sådan et forslag har man slet ikke forstået hvor alvorlig en situation Danmark og i særdeleshed Albertslund er i", siger Danni Olsen, gruppeformand for DF i kommunalbestyrelsen.

"Albertslund har som resten af Danmark modtaget alt for mange uintegrerbare flygtninge og indvandrere, som er blevet mødt med det ene naive integrationstiltag efter det andet. Sammenhængkraften i Danmark er stærk på tilbagetog og det er en kæmpe katastrofe for et land, der gennem generationer er lykkes med at skabe verdens rigeste og mest lige samfund. Det er kun muligt at bevare, hvis man har en høj grad af sammenhængs kraft."

"Betaler dagligt prisen" Danni Olsen mener videre, at "hele venstrefløjen gambler med danskernes sikkerhed, velstand og frihed, ved konstant at insistere på denne form for symptombehandling":

"Der er ikke nogle mennesker, hverken i Vesten eller resten af verdenen der får glæde af denne slags tiltag. Flygtninge skal hjælpes i nærområderne, og ikke bare nogle af dem, men allesammen. Albertslunderne betaler dagligt prisen, for den store grad af misforstået godhed de har vist ved at tage imod store mængder af flygtninge og indvandrere gennem årene og det må og skal simpelthen bremses, mens der er bare en lille chance for at rette op på årtiers politisk fejlkurs og elendigt integrationsindsats. "

Som omtalt er forslaget fra SF og Enhedslisten fremlagt til næste møde i kommunalbestyrelsen, den 8. september.