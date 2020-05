Hediye Temiz (Rad.), formand for Kultur- og Fritidsudvalget, opholder sig på anden måned i Tyrkiet. Det er problematisk, mener DF, selv om forvaltningen har sagt god for ordningen. Arkivfoto.

DF-forslag udløste skarp debat: Kræver stedfortræder indkaldt for R-politiker

Er det rimeligt over en længere periode at varetage en politisk post, mens man af egen fri vilje opholder sig i et andet land? Spørgsmålet udløste en skarp debat i kommunalbestyrelsen.

Når et medlem af kommunalbestyrelsen over en længere periode opholder sig i et andet land af egen fri vilje, bør der indkaldes en stedfortræder for vedkommende.

Det var budskabet i et forslag fra Dansk Folkeparti, som blev rejst på det første "rigtige" kommunalbestyrelsesmøde tirsdag aften, efter Coronatiden har haft omdannet både disse møder og udvalgsmøder til virtuelle møder.

Netop Corona-tidens nedlukning var anledningen til sagen, hvor DF krævede en stedfortræder indkaldt for Hediye Temiz (Rad.), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Partiet henviste i forslaget til styrelseslovens paragraf 15 stk. 2, hvor der er en bestemmelse om at "formanden for kommunalbestyrelsen indkalder en stedfortræder, når han får kendskab til at et medlem vil være forhindret i at varetage sit kommunale erhverv i en periode på mindst 1 måned."

Videre fra DF lød det:

"Hediye Termiz, har nu i mere end to måneder opholdt sig i Tyrkiet af egen fri vilje. I et notat på ØU-mødet den 5. maj giver man Hediye Termiz lov til at varetage sit hverv fra Tyrkiet frem til august 2020, da man mener at hun godt kan varetage dette fra Tyrkiet. Det mener vi er i direkte strid med styrelsesloven, da hendes ophold er af egen fri vilje og ikke kan relateres til Covid 19 situationen."

Partiet henviste til, at det er muligt for Hediye Temiz at vende tilbage til Danmark, "til sit borgerlige valgte hverv, men det vælger hun ikke at prioritere."

Derfor fremførte DF det som rimeligt, at en stedfortræder for udvalgsformanden bliver indkaldt.

Forvaltningen: OK Forslaget havde inden kommunalbestyrelsens møde fået en vurdering med på vejen fra forvaltningen. Her blev henvist til, at der var foretaget en vurdering allerede den 5. maj, hvor konklusionen var, at Hediye Temiz kan varetage sit hverv ved at deltage i møderne, "såfremt hun har mulighed for at deltage via telefon eller video."

"Det er en betingelse for at borgmesteren kan indkalde en stedfortræder for et kommunalbestyrelsesmedlem efter styrelseslovens § 15, at der skal enten foreligge lovligt forfald, eller det skal vurderes, at medlemmet ikke kan varetage sit hverv som kommunalbestyrelsesmedlem", skriver forvaltningen, der henviser til en bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet fra 22. marts.

Den giver på grund af Corona-situationen landets borgmestre bemyndigelse til at fravige de almindelige regler om afholdelse af møder i kommunalbestyrelsen.

På den baggrund vurderede forvaltningen, at Hediye Temiz, kan varetage sit hverv. Med andre ord, at der ikke var grund til at indkalde stedfortræder for den radikale politiker.

"En tricky sag" Forslaget udløste en skarp debat i kommunalbestyrelsen.

"Borgmesteren har jo været optaget af at demokratiet kan folde sig ud, det vil sige at dem der er valgt til kommunalbestyrelsenkan forvalte deres mandater, i den særlige situation med Corona", sagde Steen Christiansen (Soc.)

Han stod ved, at beslutningen om at fravige fra normal praksis ved at deltage virtuelt var hans som borgmester, og at den vil være gældende indtil Folketinget genåbner hele det offentlige Danmark.

"Den mulighed for at deltage virtuelt gælder alle, uanset hvor man befinder sig. "

Helge Bo Jensen (Enh.) mente, at "reglerne er opfyldt her":

"Det er i den forbindelse ligegyldigt, om man sidder på Anholt eller i Albertslund, eller i Tyrkiet. Hvis alle kan deltage frem til august, er det ikke noget problem."

Lars Gravgaard Hansen (Kons.) kaldte det "en lidt tricky sag":

"Borgmesteren nævner, at Folketinget siger at sådan er reglerne. Men myndighederne sagde også til alle danskere i udlandet "rejs hjem". Det kan nogle så godt sige, "det gælder ikke mig". Når det er sagt, så generer det mig, at der står navn på sagen. Så bliver det noget personligt, og den er principiel."

Personsag? Morten Bjørn (Rad.) kunne ikke forstå, at DF overhovedet rejste sagen:

"Specielt ikke på et nævnt medlem. Det gør det til en ubehagelig personsag. Der er også nogen der såvidt jeg ved har siddet i Sverige og deltaget i møder, og nogen i deres sommerhus. Hvorfor overhovedet gøre det til en KB-sag? Er der nogen møder Hediye ikke har deltaget i? Hun har kun misset ét møde i hele 2020, andre herinde der har misset to tredjedele af deres møder."

Vivi Nør Jacobsen (SF) var tydeligt vred over DF-forslaget:

"Det principielle fortoner sig, når det er en person ved navns nævnelse, en politisk kollega. Vi fik et svar i maj, da sagen var principiel. Nu tager I den derhen og dreje sig om en specifik person, med navns nævnelse. Hun har passet sit arbejde, både i udvalgene og KB, mere flittigt end nogen andre. Vi har alle været online de seneste uger, uanset hvor vi har siddet."

Allan Høyer og Danni Olsen, DF, afviste at det er en personsag.

"Jeg er ked af at I ser det som det. Vi har nævnt det, fordi det er for at påpege, at det er et frivilligt ophold. Sagen handler om, at der skal indkaldes en stedfortræder. Ikke sætte styrelsesvedtægten ud af kraft. Det har intet med Hedidye eller Radikale Venstre at gøre", sagde Allan Høyer.

Helge Bo Jensen (Enh.) fremhævede, at "alle sager om orlov handler om personer":

"Det kan ikke undgås. Der er et principielt problem i det her, hvor længe kan en undtagelses-ordning være rimelig at have?"

Flertal for ændringsforslag Borgmesteren stillede et ændringsforslag til DFs forslag om, at "kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at borgmesteren har besluttet at kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder holdes efter bekendtgørelse af 22. marts, indtil nedlukning ophører."

Det stemte et flertal med S, R, SF og Enhedslistgen for, mens Venstre, Konservative, DF og Alternativet stemte imod.

Dermed bortfaldt DF-forslaget, lod Steen Christiansen forstå.