Vil Albertslund kommune være med til at så blomsterfrø, så der kan komme flere vilde blomster og dermed flere insekter?, spørger Benny Klausen og Per Bendtsen. Foto: Benny Klausen

DEBAT: Vild med vilje

Vi ved at der er flere forskellige initiativer igang rundt omkring for at hjælpe de stakkels insekter, men der er hårdt brug for noget i en større skala.