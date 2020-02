DEBAT: Udlignings-millionerne sker på bekostning af den fælles velfærd

I regeringens udspil til en ny udligningsordning forlyder det, at Albertslunds borgere kommer til at nyde godt af de mange penge. Som konservativ mener jeg ikke, at vi har meget at glæde os over. Nuvel - det er vel altid glædeligt at have flere penge på kontoen, men når det betyder at det koster vores nabokommuner og medborgere på deres kernevelfærd og deres pengepung, så stivner smiler altså.

De såkaldte rige kommuner, har ikke de mange millioner stående på en konto og vente på at nogen vil have. Disse kommuner skal ud i velfærdssamfundet og forringe serviceniveauet for at finde pengene. Eller også skal de sætte skatten op - og dét koster for vores medborgere i de andre kommuner - er det rimeligt? Det synes jeg ikke.

De således omtalte "fattige kommuner" er heller ikke i alle tilfælde fattige. Nogle af disse kommuner har, efter omtalen af udligningsordningen og tildelingen af en pengepose, allerede talt om at sætte skatten ned!

Det er fortrinsvis kommuner med socialdemokratiske borgmestre, der skal dele de 1,4 milliarder. Tilsvarende er det fortrinsvis kommuner med en V eller C borgmester, der skal betale regningen. Hvis man opgør udligningen efter borgmesterfarve, så ser det nogenlunde således ud:

A: 32 vindere, 12 tabere V: 21 vindere, 13 tabere C: 1 vinder, 7 tabere.

Det er et politisk stunt, til fordel for socialdemokratiske borgmestre, i den kommende kommunalvalgkamp. Det er set før. Og som om det ikke var nok, så nægter Social- og indenrigsministeren, Astrid Kragh, kategorisk at lægge baggrundsmateriale frem for offentligheden. Vi kan, med andre ord ikke få at vide, hvilke parametre der er indgået i beregningerne.

Ifølge Social- og Indenrigsministeriets nøgletal har Albertslund kommune f.eks. udgifter til "Ledelse og Administration" der ligger mere end 20% højere end f.eks. i Gentofte kommune. Tallene for begge kommuner er opgjort pr. 1.000 indbyggere.

Det kan man jo så tænke lidt over.