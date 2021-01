John Lindblad Christensen. Privatfoto

DEBAT: Tak til det lokale politi

Albertslund Posten - 01. januar 2021 kl. 07:11 Af John Lindblad Christensen, Åleslippen 39 Kontakt redaktionen

Hermed en jule- og nytårshilsen til vores lokale politistation. I passer på os trods helt tossede arbejdsbetingelser.

Der er ingen, der takker jer. Ingen taler om lønforhøjelse. Ikke engang et honninghjerte. Og jeg har aldrig hørt, at I har brokket jer.

Jeres naturlige fjender er naturligvis banderne, de små vaneforbrydere, de større bedragere. Men der er jo flere.

De unge mennesker, der mener, at de da har krav på at mødes og more sig. Bilisterne, der lige parkerer lidt sløset eller kører lidt for stærkt. Spiritus/narkobilisterne. Cyklisterne, der smutter over for rødt.

Alle dem, der lige tager en tur til Christiania for at købe en klump hash. Alle dem, der ikke mener, at det er nødvendigt med masker.

Alle dem, der lige skal til fodboldkamp for slås. Og meget mere.

Alle de nævnte hævder garanteret, at de er lovlydige.

Med disse overtrædelser kan det undre, at folk brokker sig over, at politiet ikke kan nå at opklare cykeltyverier og indbrud som i gamle dage. Men det er jo politikerne, der skal skældes ud, og dem vælger vi selv. Så helt igennem er det vores egen skyld.

Men altså: TAK og god arbejdslyst.