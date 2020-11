DEBAT: Svar til borgmesteren

Da jeg en dag i starten af skoleåret gik ind i et supermarked på Egelundsvej og havde sprittet hænder, vendte jeg mig om, og ind strømmede 70-80 skoleelever fra de ældre årgange. De var glade, for nu skulle de mødes igen. De gik tæt sammen og ingen sprittede hænder. Der blev taget mange varer ned af hylderne og sat på plads igen. Der blev sikkert ikke købt så meget, men de havde med deres ikke afsprittede hænder kunne sætte virus på mange varer.

Hun svarede, at det kunne hun ikke forhindre, det var forældrene, som forlangte, at eleverne kunne købe frokost i Vestcenteret.

Så prøvede jeg chefen for Skole og Uddannelse, og chefen for Sundhed, omsorg og pleje, men det var også afvisninger.

Så opgav jeg, og der skete ikke mere før borgmesteren blev kaldt til møde med sundhedsministeren, for nu var smitten blevet meget stor i Albertslund. Det er først de sidste 1-2 uger, at borgmesteren har gjort noget, men det er desværre for sent.