I landsbyerne er det besluttet, at der skal være den nye udgave af Albertslundlampe. Arkivfoto: brie

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Svar på læserbrev om belysning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Svar på læserbrev om belysning

Albertslund Posten - 26. november 2020 kl. 05:21 Af Steen Christiansen, borgmester, Albertslund Kommune Kontakt redaktionen

I et læserbrev undrer Stephan Jensen sig over forskellige valg af gadelamper i Albertslund. Jeg håber, at jeg med dette indlæg kan bidrage til klarhed.

Jeg vil først starte med lidt fakta. I 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en belysningsplan, som beskrev hvorledes udebelysningen skulle moderniseres i kommunen. Først og fremmest skal udskiftningen ske for at reducere energiforbruget og ressourcer til vedligehold og øge driftssikkerheden. I planen fremgår det, at der i udskiftningen af belysningen i landsbyerne bør tages æstetiske hensyn. Enten i form af nye træmaster eller indfarvede stålmaster.

I 2016 valgte "lysambassadører" i samarbejde med en arbejdsgruppe, som Brugergruppen havde nedsat, en pallette af armaturer, der skulle anvendes ved moderniseringen af boligområderne (herunder også landsbyerne). I 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen på den baggrund en belysningsløsning for alle fire landsbyer, som bl.a. betyder, at der skulle vælges indfarvede master, mastearme og armaturer i stedet for træmaster (bl.a. fordi træmasteløsninger ville være væsentligt dyrere).

I 2020 valgte repræsentanter for alle fire landsbyer, at armaturerne skulle være Skotlampen til pullertløsning, Albertslundlampen, til sti og småveje og MO500 lampen på større veje - alle tre armaturer er valgt fra den vedtagne pallette. Udskiftningen i de første tre landsbyer, Risby, Herstedøster og Herstedvester, bliver færdige i år, og det er planen at lave Gl. Vridsløse næste år.

Det der er specielt ved landsbyløsningen er, at armaturer, master og mastearme er indfarvet i den samme farve - her valgte beboerne en antrasit grøn farve. Masterne og mastearme er lavet i aluminium, som forventes at være lettere at vedligeholde.

Merprisen for landsbyløsningen:

- Alle armaturer leveres indfarvet til samme pris som standardfarven (ingen ekstraomkostning).

- Master og mastearme koster samlet ca. 500 kr. mere pr. sæt.

Det er værd at nævne, at det ikke kun er landsbyerne, der får indfarvede master. I Albertslund Syd blev der i 2019 på Sydstien og på Hvidbrovej opsat indfarvede master, mastearme og armaturer. Her blev også valgt andre armaturer end på øvrige veje og stier i området - begge dele for at tage æstetiske hensyn, da boligforeningen havde valgt indfarvede Københavnerlamper til deres egen private udebelysning - og forvaltningen valgte derfor i samarbejde med boligforeningen at tilpasse vej- og stibelysningen specielt til dette område.

Det er muligt at læse mere om vores modernisering af udelyset i byen på vores website om lys: https://belysning.albertslund.dk/modernisering-af-udebelysning/generelt-om-belysning/

Som Stephan Jensen er jeg også fan af klassisk design. Det gælder både den Albertslundlampe, som Jens Møller-Jensen designede ved byens begyndelse og lamperne MO500 og A-lygten, som designeren Mads Odgaard står bag i nyere tid. De er alle eksempler på, at vi prioriterer lyset i Albertslund.