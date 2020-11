Arkivfoto

DEBAT: Stop skræmmekampagnen

Albertslund Posten - 17. november 2020 kl. 07:53 Af Jette Kammer Jensen, Tranehusene 96, Albertslund Kontakt redaktionen

debat Kenneth Kristensen Berth (KKB) blev ikke valgt til Folketinget her i 2019. og jeg forstår til fulde, at det må have været en stor skuffelse, og KKB derfor vil gøre alt for at bringe sig på banen ved næste valg. Og for ikke helt at blive glemt, ja så KKB nærmest fast skribent i Albertslund Posten.

Nu bor KKB jo ikke i Albertslund, men vi, der bor ved, ved altså godt, at Herstedvester Statsfængsel - Forvaringen - ligger her i staden - den har jo ligget der siden 1935! Vi ved også godt, at de indsatte ikke er "svigermors drøm".

Virkeligheden er, at der meget, meget få fangeflugter fra de lukkede fængsler/lukkede afdelinger i 2018: 2, i 2019: 3, og så den meget omtalte flugt her i 2020 - men fangen nåede jo ikke langt! Faktum er, at Danmark ligger meget, meget lavt med sådanne flugtforsøg.

Nu har jeg faktisk været på Forvaringen - øh dog ikke som indsat - men som underviser for mange, mange år tilbage. Og jeg har aldrig mødt en fange, der ikke drømmer om flugt til friheden. Ser vi på det nu lukkede Vridsløselille, ja så har der været fangeflugter der - nogle endda spektakulære - men det helt typiske er, at fangerne straks forsøger at komme væk fra Albertslund.

Så...jeg har nu aldrig været bange for det.

Og så til den konkrete sag. Det er mig helt ubegribeligt, at KKB klandrer Kriminalforsorgen for, at de nu nedsætter en task-force-gruppe, der skal gennemgå sagsforløbet og se, om der er ting, der skal ændres - hvis Kriminalforsorgen IKKE gjorde det, så var der da noget at klandre dem.

Og så tænker jeg: hvad gjorde KKB selv, da han sad i Folketinget i perioder med flugt fra sikre fængsler i 2016 var det eks. hele 9!