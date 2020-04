Lars Gravgaard Hansen, Det Konservative Folkeparti Albertslund. Arkivfoto

DEBAT: Regionernes endeligt?

Albertslund Posten - 30. april 2020 kl. 10:54 Af Det Konservative Folkeparti Albertslund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat På et netop overstået møde om trafikbestillingen for Region Hovedstaden blev det lysende klart, at Regionernes tid er forbi, som vi kender dem i dag.

Der skulle findes besparelser på den kollektive trafik på 20 millioner kroner, efter at man administrativt have fundet besparelser. 20 millioner kroner lyder ikke af meget, men er alligevel nok til, at yderområderne får beskåret trafikdækningen ganske betragteligt og det til trods for, at skiftende regeringer har forsøgt at tale vigtigheden af den kollektive trafik op, ikke mindst af miljømæssige grunde.

Ser man lidt tilbage har man nedsat registreringsafgiften to gange og samtidig hævet udgiften for Regionens pendlere - det hænger ikke sammen. Det er netop nu, at Danmark skal satse og investerer i den kollektive trafik, ny klimalov diskuteres, nye CO2 mål er formuleret, Danmark skal reducere udslippet med 70% og her skal en del findes via bilerne.

De nye udsigter for dækningen af yderområderne betyder med stor sandsynlighed, at flere vælger en billig bil som transportmiddel og det udhuler igen passagertallet med øgede priser til følge og efterfølgende med nedskæringer af servicen osv., altså skruen uden ende.

Det er på tiden at se på, hvordan man kan ændre på strukturen så Regionerne enten understøtter de nationale politiske strømninger eller ophører som Regioner. Som det fungerer nu, så vil yderområderne til hver tid tabe kampen om ressourcerne, da pengene prioriteres der hvor flest bor og lever, så hvad retfærdiggør konstruktionen med Regionerne?

Enten har vi regioner der sikrer lige fordeling og dækning eller også overlader man det til kommunerne og tilfører kommunerne finansieringen til den kollektive trafik og finder en central styring af psykiatrien og sundhedsvæsenet.