DEBAT: Regeringens ideologiske korstog rammer flere børn i Albertslund

Det var ikke kun julegaver i finansloven som blev vedtaget kort før jul, men også det socialdemokratiske korstog mod brugen af private aktører i den offentlige sektor.

På finansloven afsættes der over en årrække ca. en milliard kr. på landsplan til et tiltrængt løft til bl.a. flere lærerkræfter i folkeskolen. Men modsat normen for den slags aftaler, har denne regering valgt at ekskludere fri- og privatskoler og andre private aktører fra aftalen.

I Albertslund har forældre til ca. 14% af eleverne valgt en privat skole til deres børn og de bliver dermed ramt af denne ideologiske skævvridning. F.eks. betyder det, at Albertslund Lille Skole går glip af et årligt mertilskud på kr. 209.000 når ordningen er fuld indfaset. Tilsvarende rammes privatskolerne i nabokommunerne, hvor mange af Albertslunds elever modtager undervisning.

Der afsættes heller ikke midler til den kommunale dagpleje. De kunne ellers godt bruge et par ekstra hænder som kunne lette presset på vores daginstitutioner.

Venstre ønsker frihed til familierne. Frihed til et frit skolevalg mellem en god folkeskole og et privat alternativ samt frihed til at vælge mellem en daginstitutionsplads eller dagpleje. Familierne ved bedst selv hvilket tilbud der passer deres børn.