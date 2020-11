DEBAT: Radiogrunden og erstatningsskov - en genial løsning!

Og her kommer Radiogrunden ind i billedet. Naturstyrelsen Storstrøm besluttede sig for, at den alligevel ikke var fredskov, efter at borgmesteren havde talt alvorligt med dem.

Samtidig er det ret klart, at kommunen heldigvis ikke får lov at overføre området fra land- til byzone med henblik på bebyggelse, fordi kommunen allerede har masser af byggemuligheder i byzone (Fængselsgrunden, COOP-grunden og alle de andre byggeprojekter, der er beskrevet i Albertslund Posten). Og faktisk må man ifølge den gældende lokalplan kun bruge området til teleformål.

Så lad os få afsluttet denne strid ved, at Vejdirektoratet opfylder sine forpligtigelser til at finde erstatningsskov, og erhverver Radiogrunden og forærer til Vestskoven. Det vil sikkert være billigt og nemt, dels fordi området ikke må bebygges, og dels fordi skoven for en stor del allerede er der. Fru Skov skal bare tage navneforandring til Fru Fredskov. Og en passende lokalplan kan vi sikkert alle blive enige om. Det kan så også bidrage med mindst 4000 træer til de 500.000 træer, Albertslund har besluttet sig for at plante de næste år. Kein Hexerei - nur Behändigheit.