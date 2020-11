Helge Bo Jensen. Arkivfoto Foto: Jeppe Carlsen

DEBAT: På høje tid med minimumsnormeringer

Albertslund Posten - 11. november 2020 kl. 07:09 Af Helge Bo Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen, Enhedslisten Kontakt redaktionen

Hvert eneste år fra 2016 til 2019 er normeringerne i Albertslund forringet. Hvert år er der blevet færre voksne til at tage sig af børnene, viser en evaluering der behandles på kommunalbestyrelsesmødet her i november. kommunalbestyrelsen har ikke ligeud besluttet at sådan skal det være, men den ene nedskæring efter den anden har ført til dette resultat.

En ren falliterklæring for flertallet i kommunalbestyrelsen, der igen og igen har påstået, at Albertslund er en by for børn og deres familier.

Samtidig fremgår det af en nylig udarbejdet "kvalitetsrapport" for daginstitutionerne, at sygefraværet desuden er steget med 1 dag pr. medarbejder i gennemsnit alene fra 2018 til 2019.

Det betyder, at det faktiske antal børn pr. pædagogisk medarbejder er blevet endnu større. Formentlig er der en sammenhæng mellem de ringe normeringer, et alt for presset arbejdsmiljø i vores institutionerne - og dermed et større sygefravær. En ond cirkel der fører til, at der er færre og færre voksne til at tage sig af børnene. Den reelle normering bliver dermed endnu ringere. Samtidig er andelen af uddannede pædagoger faldet mærkbart og er nu under det besluttede niveau på 70%

I budgettet for i år og næste år er der afsat midler til at indfase minimumsnormeringer. Vi må nu have afklaret om disse midler faktisk fører til en reel og mærkbar forbedring af normeringerne.

Vi håber meget at det er tilfældet - det var en del af årets budgetforlig, som vi sammen med alle øvrige partier indgik for næste år. Men for en sikkerheds skyld har vi bedt om konkrete beregninger, der også medregner sygefravær mv.