DEBAT: Opfordring til at stemme for velfærden

debatFinansloven er netop aftalt mellem Regeringen, Alternativet, Enhedslisten og SF. Det er en god finanslov, der giver afsæt for en bedre velfærd efter alt for mange år med besparelser og nedskæringer. Men husk, at det er i kommunerne, at pengene reelt bruges.