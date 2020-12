Poul Evald Hansen. Privatfoto

DEBAT: Natur og miljø er kommet på danskernes dagsorden

Af Danmarks Naturfredningsforening i Albertslund. Ved formand Poul Evald Hansen

Danmarks Naturfredningsforening i Albertslund siger glædelig jul og godt nytår til alle.

Vi har i det forløbne år set, at natur, miljø, bæredygtighed og klima i den grad er kommet på danskernes dagsorden. Og her i Albertslund har vi et ret højt niveau af forståelse for de nødvendige ændringer, der skal til for vende udviklingen til det bedre.

Vi kan egentlig leve et udmærket liv, hvor ingen lider nød, og alligevel sikre vores natur og bremse den uheldige klimaudvikling, hvor udledningen af CO2 og andre drivhusgasser er den væsentligste årsag.

Det kræver en omlægning af vores levevis, der er omfattende, men ikke urealistisk, og som vil gøre, at vi får det bedre på en række andre områder, når vi ikke skal dyrke et idiotisk, tomt overforbrug.

Natur, miljø og klima hænger sammen, og der går masser af både enkelt- og dobbeltpile imellem dem. Men det er for naturen, det brænder mest på, og hvor handling er mest påkrævet her og nu. Når arter uddør og levesteder forsvinder, er det i realiteten ofte for altid. I DN Albertslund er vi aktive omkring natur, miljø og klima, men det er med naturinteresserne som omdrejningsakse. Vi overdriver ikke, når vi siger, at vi beskæftiger os meget med naturen i Albertslund, og ved ret meget om den.

I Albertslund får vi en masse nybyggeri de næste år. Det er afgørende, at det bliver bæredygtigt og i pagt med naturinteresserne, og vi ikke gentager tidligere fejl med store bebyggelser, der bliver betonslum. Der er brug for noget overordnet planlægning, så kommunerne ikke skal konkurrere indbyrdes om rige skatteborgere til ugunst for natur- og miljøinteresserne.

Og sagen om bebyggelse af Radiogrunden har så sandelig stadig vores bevågenhed. Radiogrunden skal være Vestskov, det det har været meningen fra gammel tid. Og vi har det medet dårligt med, at andre naturområder i kommunen salamiskives, som det ser ud til at være ved at ske med Roholmparken.

Udviklingen i Vestskoven, som fylder meget af Albertslund, går mod mere naturindhold. Vi er i god dialog med Naturstyrelsen om de ændringer, der er ved at ske derovre.

Vi samarbejder med andre i kommunen for at fremme vores fælles formål. Med Agendacentret, med politikere, i Albertslund Naturgruppe, beboerforeninger og grundejerforeninger o.sv.

Vi er en naturpolitisk forening, der ikke ligger under for partipolitik, og vi henvender os til alle, der ønsker at varetage naturinteresserne og styrke kampen for en omlægning i retning af bæredygtighed.

Bliv aktiv! Vi er mange, men kan godt være flere!