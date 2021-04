DEBAT: Nationale test - jeg er skuffet

Det er jeg mildest talt skuffet over. Det har været vigtigt for os i Socialdemokratiet i Albertslund, at vi i år skulle aflyse de nationale test. Jeg hverken kan eller kommer til at forstå, at der så entydigt bliver fastholdt, at der skal gennemføres test som et krav, når vores skolebørn har haft et noget udfordrende skoleår.

Vi har nu modtaget svar fra undervisningsministeriet angående vores ansøgning om at blive fritaget for de nationale test. Desværre er vores ønske blevet afvist.

Det giver ingen mening at gennemføre dette, hverken for vores elever eller vores lærere. I afslaget stod ”Det er vigtigt at få afdækket omfang og karakter af de faglige udfordringer, som nedlukningen har medført, med de forskellige redskaber, vi har, så skolerne kan sætte målrettet ind i forhold til den enkelte elev og klasse.”

Det virker mere som om testen skal gennemføres for testens skyld. Jeg er principielt ikke imod test – de skal bare give en merværdi. Det har været et noget udfordrende år for alle, og jeg tror ikke vi får et retvisende billede af hvor eleverne er lige nu. Jeg tror det vigtigst er at få dem retur i skole og få dem tilbage til en mere normal hverdag.

Mange af vores elever har haft det svært under denne pandemi både fagligt, socialt og psykisk, til trods for en engageret og professionel indsats af lærere og pædagoger. Vi skal have alle børn samlet op og til at gro. Jeg har tillid til, at vores dygtige ledere, lærer og pædagoger på skolerne har indsigt i, hvordan de enkelte elever har det og hvad der er brug for både i forhold til den enkelte men også til hele klassen.

Jeg synes det er vigtigere, at vores ledere, lærer og pædagoger arbejder med de sociale, trivselsmæssige og faglige udfordringer frem for at gennemføre de nationale test.