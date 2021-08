DEBAT: Lad os få mere natur og flere fisk i åen

Sagen er, at laksefiskene har svært ved at passere fra Køge Bugt op til Store Vejleå og leve i åen. En del af forklaringen er, at vi har sat spærringer op og gjort åløbet meget effektivt fordi, vi har brug for åen og søerne i Vallensbæk til at lede regnvand væk, og det er vi jo alle taknemmelig for. Men vi kan godt både have en skøn å og et effektivt vandaflednings/spildevandssystem – og det siges da også, at du og borgmestrene fra Vallensbæk, Ishøj og Høje Taastrup har givet hinanden håndslag på, at sætte penge af til projektet. Det er vist noget med, at der mangler lidt og der skal søges fonde. Det håber vi kan lykkes, for når vi cykler langs åren, kan vi se, at der ikke er sket ret meget endnu, og derfor kommer vi med dette lille opråb til dig og dine kolleger. Vi synes nemlig, at naturen fortjener et bedre åløb, men det gør de 120.000 mennesker, der bor i vores fire kommuner Høje Taastrup, Vallensbæk, Ishøj og Albertslund, også.

Et lidt omlagt åløb vil give mere liv i åen til gavn for både laksefisk, planter, vanddyr, men vi mennesker vil også kunne glædes over, at de rekreative omgivelser langs åen får et løft.

Vi drømmer om et åløb, der strækker sig hele vejen fra Porsemosen ved Snubbekorsvej i Høje Taastrup, under Vikingebroen og videre gennem Albertslund, forbi søerne i Vallensbæk og videre gennem Ishøj til Køge Bugt.