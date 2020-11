DEBAT: Lad os bryde corona-ensomheden

Jeg har lige været på seniorhøjskole. Jeg har prøvet det før, og det har altid været en oplevelse, men denne gang har det ovenikøbet været en ny corona-oplevelse.

Masser af sang og musik og små sjove kurser og gode foredrag, som det altid er på en højskole. Pilefletning, slægtsforskning, korsang, revy, svampeture, krolf og meget andet.

Og fællesskabet, som kun er så forpligtende, som man selv ønsker det, er guld værd.

Man kan bo alene eller på dobbeltværelse. Jeg foretrak det første, fordi jeg snorker. Det fortæller mine elskerinder mig.

Smittefaren har man minimeret ved at inddele gæsterne i grupper på seks, som er sammen ved spisebordet og i sangsalen og samlet holder afstand til de andre grupper. Masser af fællesskab alligevel.

Jeg ved, at der i disse smittetider sidder mange rundt om, som har det lidt ensomt, og det må de nok gøre året ud, men efter nytår begynder et nyt katalog.

Så jeg kunne tænke mig, at vi dannede en gruppe fra Albertslund, som tog derned sammen. Bagefter vil der så være mulighed for at følge op på de enkelte kurser eller finde på nye ideer til ledelsen.

Jeg var sidst på Marielyst på Falster, men der er to mere. Rude Strand og Nørre-Nissum, så der er flere muligheder.

Ring til mig og lad mødes om eventuelle planer. 2947 6243