Mulighederne er der. Lad albertslundånden flytte ind på fængslet, mener Tove Jensen. Foto: Tove Jensen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Lad Albertslundånden flytte ind på fængslet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Lad Albertslundånden flytte ind på fængslet

Albertslund Posten - 13. januar 2021 kl. 05:42 Af Tove Jensen. Bestyrelsesmedlem Kulturøkologisk Forening og Vridsløselille Fængselsvenner. Kontakt redaktionen

debat Hvad skal der ske med fængselsgrunden? Vi ved der skal bygges boliger, rigtigt mange boliger. Men hvordan skal de se ud og hvordan skal de placeres? Og hvad med de gamle fængselsbygninger?

Fem forslag fra fem forskellige arkitektfirmaer er offentliggjort. To af dem er valgt ud, og heldigvis bevarer de flere af de gamle fængselsbygninger; Porten, spiret, dele af stjernen med cellefløjene, og en af arkitekterne har også den fine gamle inspektørbolig med. Ved at bevarer de originale fængselsbygninger kan de blive et naturligt centrum for fængselsbyen.

Men det potentiale udnytter arkitekterne ikke. De har fokus på boliger. De sætter ikke fængslet i centrum ved f.eks. at flest mulig af de nye boliger, får udsigt til det karakteristiske spir. Og de opererer ikke med, at de nye bygninger tættest på fængslet skal være lave, ej heller at de skal spille med fængslet, ved at være i samme byggestil med rejste tage og gylden facade.

Nybygninger kan være højere jo længere væk fra fængslet de ligger, og kan altså fremhæve fængslet ved at skrå ned mod det som en tragt. Der skal især bygges mod vest og sydvest, hvor der er bedst plads. Bybebyggelsen i fængselsbyen skal ikke være blok på blok eller række på række, men fængselsbyen skal bygges varieret i klynger, korte vinklede rækker så der er overraskelser om næste hjørne.

Fængselsbyen skal ikke vende ryggen til resten af Albertslund og skal ikke signalerer lukkethed og privat. Den skal være en åben by og invitere indenfor. Et godt eksempel på det, giver arkitekterne ved en åbning fra Roskildevej med en allé ad Egon Olsens vej til portbygningen. På samme måde bør der også være en tydelig åbning i hjørnet mod A-centrum, som for mange vil være den vigtigste og naturlige vej ind i fængselsbyen. Men her foreslår arkitekterne et højt parkeringshus. DET går ikke! I stedet skal der være en "velkomstportal", der byder indenfor. En cykel- gangbro over banen vil skabe sammenhæng mellem Nord og Syd og forbindelse til alle beboerne i Albertslund Syd og til eleverne på gymnasiet.

Mange af Albertslunds ældste træer står omkring fængslet. De skal bevares og danne grundstammen og i sammenhæng med skoven i nordvest, frugthaven, bøgeskoven ved inspektørboligen og de store træer omkring de to søer i syd blive til en smuk sammenhængende bypark til glæde for både natur og mennesker.

Fængselsbyen skal også invitere til fællesskab mellem nye og gamle albertslundere. Nogen af de gamle historiske bygninger skal anvendes til aktiviteter for hele Albertslund. F.eks. kan lokalhistorisk samling flytte ind i inspektørboligen, hvor der også kan være cafe og mulighed for møder, foredrag, klub- og foreningsarrangementer. I andre lokaler er der mulighed for teater og koncerter - som der også er det udendørs i den gamle stemningsfulde fængselspark.

Vi skal bevare det gamle og vi skal bygge nyt, men ikke kun det. Albertslundånden skal også flytte ind. Området skal ikke blive et nyt lukket privat boligområde, der ligger beslag på den helt centrale del af byen. Det skal være vores fælles byrum, der inviterer alle albertslundere indenfor, og fremhæver fængslet som den vigtigste kulturhistoriske bygning og fortælling vi har, placeret midt i byens mest fantastiske gamle fængselspark med mange over hundred år gamle træer.

Mulighederne er der. Lad albertslundånden flytte ind på fængslet!