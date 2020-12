DEBAT: Kynisme eller konduite

Den tragiske sag med Lennart Henriksens død på rehabiliteringsafdelingen på Albertshøj, får nu højst sandsynligt et retsligt efterspil. Efter min mening har kommunen haft rig mulighed for at afslutte denne sag og måske have undgået et erstatningskrav fra familien. I stedet har et flertal af politikerne forholdt sig koldt og kynisk til den vurdering, der sagde at familien ikke var berettiget til begravelseshjælp.