DEBAT: Kommentar og høring til beslutningsproces vedrørende SFO for kommende 0. klasser på Herstedøster Skole

Vi tillader os at sende disse kommentarer til skolebestyrelsen, SFO-rådet og lokalpolitikere ud over til skoleleder Birgitte Pilgård. Der gør vi da vi mener at der er behov for en gennemgående aftale således at udfordringen omkring fordeling af børn til SFOer ikke er en årlig begivenhed. Den 23. marts 2020, midt under Danmarkshistoriens største økonomiske og sundhedsmæssige krise, er skolebestyrelsen, SFO-råd og bestyrelsen på Storagergård blevet bedt om høringssvar angående placering af børn i SFO for kommende 0. klasser. Den kommende årgang har 73 elever, hvoraf 25 er vurderet til at have særlige behov, som skal understøttes. Når 1/3 af eleverne har dette behov er det særligt vigtigt at skabe nogle generelle stabile rammer for alle børnene, så der ikke skal bruges ekstra ressourcer på de resterende 2/3 pga. unødig utryghed eller stor omskiftelighed i hverdagen. Albertslund kommune og Herstedøster skole (HØ skole) har en strategi som hedder ”Skole for alle”. Denne strategi indeholder faglighed og fællesskab for alle, hvor HØ primære opgaver blandt andet omhandler elevtrivsel og være en del af lokalområdets aktive aktører. Det er svært at se hvordan et scenarie som vil resultere i lukning af en fritliggende SFO og dermed fjerne en aktør i lokalområdet, harmonerer med denne strategi. Det er også svært at forstå hvordan det kan være i børnenes bedste interesse at forblive alle 73 på samme matrikel i forhold til en fordeling som beholder 49 på skolens matrikel og fordeler 25 til den fritliggende SFO. Flere frie kvadratmeter til børnene at boltre sig på må nødvendigvis give færre konflikter og bruge færre ressourcer på konflikthåndtering, og flere på faglige, sociale og personlig udvikling af børnene. Derudover vil den manglende årgang til Storagergård (STG) også fratage de nuværende Storagergård børn muligheden for yderligere udbygning af sociale kompetencer. Det forventer vi skriftligt uddybet af skoleleder Birgitte Pilgård. Skoleleder Birgitte Pilgård skriver i hendes indstilling at forældre, som har benyttet det frie valg og ønsket STG, samtidig har fravalgt det store SFO- og skolefællesskab. Til introduktionsmøde på skolen blev ingen af os forældre orienteret om at udnyttelse af det frie valg kunne resultere i scenarier hvor vores børn blev placeret som en minoritetsgruppe i klasse i forhold til SFO tilhørsforhold. Vi blev alle opfordret til ikke at ønske, da det ville lette arbejdet omkring fordelingen, men fik samtidig besked på at vores ønsker ville blive prioriteret lavere end den overordnede trivsel for børnene. Undervejs i løbet af introaftenen talte vi med flere som på baggrund af den udmelding ikke ville ønske SFO, da det jo ikke gav mening ud fra udmelding om børnenes trivsel først og fremmest. Vi kan kun være enige i deres betragtninger og stiller os derfor også undrende overfor Birgittes indstilling. Afvigelse fra ”En klasse – En SFO” og potentielt lave en mindre gruppe i den store (scenarie 3) vil med sikkerhed modarbejde de fleste af kerneværdierne i skolens værdigrundlag. HØ skole er i forvejen særligt udfordret af en stigende gruppe elever, der har brug for ekstra opmærksomhed og støtte, dette vil IKKE blive støttet af at lave yderligere grupperinger som kræver opmærksomhed. Vi forventer derfor en skriftlig uddybning af skoleleder Birgitte Pilgård i forhold til hvorfor hun peger på scenarie 3, som tydeligvis vil resultere i mindre trivsel for alle 3 klassers STG børn. Samtidig vil vi gerne have uddybet hvor, hvornår og på hvilke andre områder kommende og nuværende forældre har fravalgt HØ ved at have børn på STG, samt hvilke konsekvenser det har eller vil have for børnene, da skolelederens holdning tilsyneladende er at der skal være et meget klart skel mellem fritliggende og samhørende SFO. Vi finder det bekymrende at skoleledelsen sidestiller en fælles skole med en fælles SFO. Kommunens politikere og borgere har besluttet at der skal være mulighed for at foretage frit valg i forhold til integreret og fritliggende institutioner, UDEN at dette skal gå ud over børnenes trivsel, tryghed og tilhørsforhold til indskolingen. Derfor forventer vi at det offentlig fremgår fra skoleleder Birgitte Pilgård, hvornår og hvorledes forældre, som har eller ønsker deres børn i en fritliggende SFO, er orienteret om de konsekvenser et sådan valg kan have på deres børns indskoling. Der har netop tidligere været præcedens for at én af SFOerne ikke modtager børn, når der kun er 3 klasser til 4 SFOer. Det er forståeligt at der er et ønske om at alle SFOerne deltager i en rotationsordning i forhold til fordeling af børn.

Grundet Albertslund kommunes politik og strategi, bør STG dog fratages fra deltagelse. Det skyldes at konsekvenserne for STG vil være langt mere vidtrækkende og resultere i nedlukning af en lokal aktør, som der gentagne gange politisk har været et ønske om at bibeholde. STG har heller ikke samme mulighed for omfordeling af personaleressourcer, som HØ skole har grundet størrelse og børneoptag.

I år 2020 står Danmark samtidig i den største krise i nyere tid, hvor alle borgere gentagne gange af landets ledere samt lokalpolitikere mm. Bliver opfordret til at støtte lokalsamfundet så vidt det er muligt.

Det vil være et dårligt eksempel både for nuværende og kommende borgere hvis denne krise samtidig benyttes til at beskære en værdifuld lokal ressource.

Scenarie 2 virker derfor til at være det oplagte valg i denne situation, da den hverken har ulemper for børnene (kerneopgaven for både SFO og skole) samt efterkommer forældres ønsker til SFO. Vi er sikre på at vi på vegne af alle forældre forventer og har tiltro til at flere forskellige ledelser gennem dagligdagen vil formå professionelt at samarbejde omkring børnene. Det sker i alle virksomheder og offentlige institutioner hver eneste dag i hele Danmark, og bør derfor ikke stå som en ulempe, men bare som et vilkår.

Hvis beslutningen er scenarie 3, virker det mere hensigtsmæssigt at fordele en af de andre SFOer jævnt over alle klasser end at fordele STG børn. Disse børn har deres gang på skolen og det vil sikkert opleves mindre sårbart for børnene.

Med venlig hilsen: Kristina og Christian Langemose Poulsen, Lea Maria Rønneberg Hyllested og Andreas Hyllested, Pernille Tangvig, Andreas Schmidt Jensen, Eva Moos, Jacob og Sara Engelbrecht-Gollander, Louise og Rasmus Christensen, Justina og Felix Petersen