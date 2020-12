Allan Høyer: Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Kampen om AMC eller taburetter? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Kampen om AMC eller taburetter?

Albertslund Posten - 16. december 2020 kl. 05:24 Af Allan Høyer. Kommunalbestyrelsesmedlem for DF. Kontakt redaktionen

I et debatindlæg i AP, kan man læse at SF vil fortsætte kampen om AMC.

Det både glæder og undrer mig, for SF har haft alle muligheder for at redde AMC, men hver gang DF har fremsat ændringsforslag om at bevare AMC i nuværende form, har SF stemt imod.

Men det er åbenbart ikke et AMC som vi kender det i dag, som SF går ind for.

Men der i mod et særligt pædagogisk tilbud for børn og unge, men hvad indebærer dette? et lokale på Sydskolen eller et mørkt kælderlokale i Hedemarken?

Erhvervsstyrelsen udtaler bl.a. "I forlængelse af det tidligere møde den 17. juni 2020 mellem Albertslund Kommune og Erhvervsstyrelsen bekræfter Erhvervsstyrelsen afslutningsvis, at AMC efter Erhvervsstyrelsens vurdering kan karakteriseres som eksisterende lovlig anvendelse".

MEN er dette SF reelt vil kæmpe for? hvad er det egentlig SF vil med AMC? Er det ikke snarere en kamp for en plads i KB og folketinget som i har skudt i gang her op imod valgåret?

Ton nu rent flag og kom nu ud af busken Leif og Vivi.

relaterede artikler

DEBAT: Kampen for AMC fortsætter 13. december 2020 kl. 07:15

DEBAT: Træf dog en beslutning om AMC 02. december 2020 kl. 06:05