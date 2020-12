DEBAT: Kampen for AMC fortsætter

For SF er det afgørende, at vi fortsat har et AMC, som et særligt pædagogisk tilbud til børn og unge, som her finder et fristed med helt unikke muligheder. Nogle har benzin i blodet, andre har lyst til det detaljerede arbejde i værkstedet, men fælles for AMCs børn og unge er, at de her møder et helt anderledes fritidstilbud. Det synes vi i SF, at det er værd at arbejde for, så selv om Thomas Hildebrandt i sit indlæg her i avisen mener, at spillet om AMC er tabt, vil vi fortsætte kampen til alle muligheder er afprøvet.