Arkivfoto

DEBAT: Hurtigere omstilling til bæredygtig energi i Albertslund

Albertslund Posten - 28. december 2020 kl. 06:21 Af Bedsteforældrenes KlimaAktion - Albertslund og Galgebakkens Agenda gruppe v/ Alex Larsen, Morelgården 4 Kontakt redaktionen

Afsnittet om energi i forslaget til ny klimaplan har alle de gode og rigtige intentioner. Som noget væsentligt er ambitionen om at udfase brugen af biomasse i varmeforsyningen. Problemet her er, at virkemidler ikke står mål med ambitionen. Målet er blot, at fjernvarmen i 2025 er baseret på CO2 neutrale energikilder og bæredygtig biomasse, men blot 10 % skal være baseret på reelt CO2 neutrale kilder som geotermi, varmepumper og overskudsvarme. Det er således lidt af en tilsnigelse at sige at fjernvarmen vil være cO2 neutral i 2025! Udskiftningen af selv den såkaldt bæredygtige biomasse skal blot ske i takt med, at store kraftvarmeværker nedlægges - men ingen vurdering af, hvor hurtigt dette vil ske. Desuden, kan man stille et stort spørgsmål ved, hvor realistisk det er at få reelt bæredygtig biomasse i tilstrækkeligt omfang - og hvad er definitionen på bæredygtig biomasse? Selv regeringens nye definition er ikke reel garanti for bæredygtighed.

Men der er ikke noget i vejen med de tiltag til at erstatte biomasse, der peges på - det er blot omfanget og hastigheden, der skorter på.

Tiltagene til effektivisering af fjernvarmen og energirenovering virker også fornuftige. Det ser ud til, at man reelt vil bakke op om de boligområder, der vil gøre en indsats for faktisk at gøre noget effektivt på dette område. Lad os, hvordan det konkret udmøntes!

Der er dog et spørgsmål om varmepumper i boligområder og i individuelle boliger, som står lidt tvetydigt: På den ene side omtales varmepumper positivt i fm. fjernvarmeanlæg og i fm. overskudsvarme fra fx industri. På den anden side vil man arbejde for, at alle nye boligområder får tilslutningspligt til fjernvarmen (for at sikre økonomien i anlæggene) og varmepumper er ikke nævnt som en mulighed i fm. omlægningen fra olie og naturgas i boliger og erhverv.

Vi vil foreslå disse yderligere ting:

- Albertslund skal arbejde for højere mål for geotermi, varmepumper og overskudsvarme - allerede i 2025 - konkret, at målet på 25 % sættes til 2025. Dette kræver investeringer allerede nu, men Albertslund har formandskabet i VEKS, så det bør være muligt at fremme sådanne investeringer.

- Albertslund skal arbejde for hurtigere udfasning af biobrændsel så der ikke længere er biomasse overhovedet senest i 2030.

- Det skal undersøges, om man kan kombinere/supplere fjernvarme med lokale vedvarende kilder som varmepumper og solvarme. Det må være muligt mange steder uden at det går for meget ud over økonomien i fjernvarmeanlæggene.

Vi har udarbejdet et egentligt høringssvar til klimaplanen hvor kilder og dokumentation fremgår. Det fås ved henvendelse til undertegnede.