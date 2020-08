DEBAT: Hold nu afstand!

Jeg har længe ment, at curlergenerationerne, altså stort set dem, der er født i tierne og tyverne, var de mest forkælede og måske ubegavede, når det gjaldt cocid- 19.

Det er jo dem, der ikke kan acceptere, at de skal undvære deres musik og deres druk-komsammen ´er.

Men pattebørnene er ikke alene i vores dejlige by.

I lørdags så man i Kanalen en ny forretning åbne med et godt tilbud, og flere hundrede mennesker i alle aldre stimle sammen for at få en del af kagen.