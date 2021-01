For os beboere på Galgebakken er det surt at vide, at til trods for at der investeres flere millioner kroner i hver bolig, så ender vi op med et stort varmeforbrug, der fortsat sikrer os en suveræn ?førsteplads? blandt kommunens boligområder, mener Leif Pedersen. Arkivfoto

DEBAT: Galgebakkens renovering er en dyr førsteplads for miljøet og beboernes pengepung

Sammenlignet med nyopførelse bliver Galgebakkens renovering dyr for miljøet. Det er faktisk resultatet af de beregninger, som er beskrevet i en såkaldte Livscyklus-analyse, som VA har fået foretaget, og hvor rapporten nu er blevet offentliggjort. For dem, som har fulgt med i den "uendelige historie" om Galgebakkens renovering, er denne oplysning nok overraskende, da den ikke svarer til det indtryk, som man nok har fået af tidligere indlæg i AP om denne analyses resultater. I et indlæg 11. november siges det nemlig, at renovering (målt på CO2 udledning) er 20 pct. bedre end nyopførelse. Det tal optræder ganske rigtigt også i rapporten, men det er et meget mangelfuldt grundlag at konkludere på, for det vedrører kun den ene halvdel af analysen, nemlig det bidrag som selve byggefasen giver til CO2 belastningen. Tager man også hensyn til den anden halvdel, der omfatter CO2 belastningen, når husene tages i brug, dvs. fjernvarme forbruget, så ændres forskellen til 2 pct. Det gør Bo-Vest også opmærksom på i et indlæg 9. december, men man glemmer her at fortælle, at forskellen også "skifter fortegn": nu er renovering 2 pct. dårligere for miljøet end nyopførelse! Overskriften på indlægget 11. november "Bedre for miljøet at renovere boligerne på Galgebakken end at bygge nye" er der altså ikke grundlag for i rapportens beregninger - tværtimod, nyopførelse er bedre for miljøet!