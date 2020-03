DEBAT: Galgebakken er uden tv-signal - ansvarlighed efterlyses

Det er DYBT UANSVARLIGT! Vi er en kæmpe bebyggelse som ud over skimmelsvamp og Corona-virus heller ikke kan få adgang til vores TV- kanaler. I TV kan man ellers få at vide at der ikke er grund til at hamstre, at samfundet er lukket stort set ned o.s.v. Mange af os kan tjekke de dele på internettet, men der er stadig mennesker i dette land, som åbner TV for at se nyheder, og når regningerne skal betales, er der næppe fratrukket beløb for de dage, hvor der ikke er forbindelse.