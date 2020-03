DEBAT: Fup og fakta om Galgebakkens renovering

Arkivfoto Foto: Katarina Sundelin/Katarina Sundelin / PhotoAlto

Albertslund Posten - 29. marts 2020 kl. 07:17 Af Bent Andersen, Galgebakken Sten 4-3a Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Albertslund Posten kan man læse et indlæg fra Benny Klausen om den eksperimentelle løsning på Galgebakkens skimmelproblemer - og et svar fra VAs formand Vinnie Hansen. Som gammel arkitekt bliver jeg lidt irriteret over svaret, der langt fra er sandt, og bekymret for, at VA/Bo-Vest/Galgebakkens bestyrelse ikke rigtig har overblik over sagen, og måske får nogle forvrøvlede svar fra deres rådgivere.

At udvendig isolering af krybekælderdækket ikke løser skimmelproblemet er ganske enkelt usandt. Det hele handler om, at dækket i dag er så koldt, at der dannes kondens, hvor det kolde kælderdæk møder den varme ydervæg - der jo netop ER isoleret på ydersiden. Vinnie Hansens argument kan muligvis holde, hvis man betragter udvendig isolering af dækket som et alternativ til gulvvarme - det er det ikke. Udvendig isolering af kælderdækket er et alternativ til ikke at isolere dækket men i stedet isolere kældervæggene, indføre mekanisk ventilation af kældrene, omfangsdræn osv.

At man ikke har fået lavet en beregning af økonomien på de to løsninger, hvor forskellen i varmetab er medregnet, er direkte skræmmendBent Andersene, og gør det svært at have den tillid til bestyrelse og boligselskab, som er nødvendig for at kunne stemme for et skema 1, når det vel snart kommer.