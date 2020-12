Arkivfoto

DEBAT: For dovne til socialisme

Albertslund Posten - 04. december 2020 kl. 05:54 Af John Lindblad Christensen, Åleslippen

Jeg skrev for flere år siden om Enhedslisten, at den mindede for meget om Stalintidens rædsler. Ned med politi og militær, arbejderbesættelse af fabrikkerne, væk med den frie ejendomsret o.s.v. Jeg skrev også, at halvdelen af Danmarks lærere stemte for dette system. Og at jeg som tidligere lærer var forfærdet.

I 2014 lempede de på formuleringen. Men stadig hed det, - og hedder endnu: Ned med kapitalismen! Læs deres principprogram.

EL´s kunststykke gennem mere end 30 år består i, at de har formået at fastholde en gruppe såkaldt intellektuelle i komplet uvidenhed. EL skrev åbenlyst i deres principprogram, at deres mærkesag nummer ét var en socialistisk revolution. Men det kom aldrig i aviserne, aldrig i deres valgprogrammer. Jeg spurgte og spurgte, men har aldrig nogensinde fået et svar.

Arh, ikke helt rigtigt. Jeg skrev her i AP til skoleeleverne om det, og svaret samme aften var et forsøg på at smadre mine vinduer. Jo, jo, det hedder demokrati.

Kære læser. Kære vælger. Læg mærke til, at de er så missionske og floromvundne, at det ikke er til at holde ud. Men spørgsmålet er, om ikke de venter på at blive store nok til at indføre socialismen.

Nej vel? Det kan de ikke. Det er danskerne for dovne til.

Men hvad er det så de vil?