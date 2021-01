Poul Evald Hansen inviteter på vegne af danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling på en lille klimakonkurrence. Arkivfoto

DEBAT: Find klimafejlene og bliv vinder

Albertslund Posten - 16. januar 2021 kl. 07:10 Af Danmarks Naturfredningsforening i Albertslund ved formand Poul Evald Hansen Kontakt redaktionen

Skolerne lukker ned og børn og unge sendes til hjemme- og onlineundervisning her i coronatiden. Og det er praksis umuligt at afholde møder andet end online.

Danmarks Naturfredningsforening vil godt give sit bidrag til det pædagogiske arbejde. Her er en lille gætte-konkurrence om at finde fejl? Svar sendes til albertslund@dn.dk med angivelse af kontaktoplysninger, hvis du vil kunne modtage en eventuel præmie. Du skal have postadresse i Albertslund Kommune.s

Tekst:

"Det er enormt bæredygtigt at fælde regnskov i Sydamerika - dyrke soyabønner på arealet - sejle soyafoderet til Danmark - fodre nogle grise i 4 mdr. med det - køre grisene til Polen for at få dem slagtet - få kørt kødet tilbage til Danmark for at forarbejde det og så lynhurtigt flyve det til Kina til forbrugerne. Det er god udnyttelse af flere landes spidskompetencer!"

Hvor mange fejl kan du finde i teksten?

Svar inden 1. marts 2021

Præmien er 2 flasker god økologisk rødvin, for folk under 18 år et gavekort til DN-Shoppen på 200 kr. Ved flere rigtige svar trækkes der lod.