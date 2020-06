DEBAT: Farlig supercykelsti gennem Galgebakken

Disse kan køre 20 - 30 kilometer, eller mere i timen og et møde med et barn eller en voksen vil være fatalt.

Tunnellen ud af Galgebakken mod Herstedvester er også et meget farligt sted, fordi tunnellen svinger. Her kommer skolebørn, her kommer forældre med børn på vej til institutionerne, her kommer folk på vej mod Vestcentret, station, badesøen.