DEBAT: Fangeflugt - albertslunderne skal være trygge

Albertslund Posten - 29. oktober 2020 kl. 06:21 Af Kenneth Kristensen Berth (DF), folketingskandidat Kontakt redaktionen

debat Det er måske ikke alle i Albertslund, der til daglig går og spekulerer over, at nogle af Danmarks mest farlige forbrydere er placeret i Herstedvester Statsfængsel i kommunen. Men jeg skal da lige love for, at Peter Madsens flugt forleden fik det helt ind på lystavlen af os alle sammen.

Selvom Madsen blev pågrebet hurtigt er det alligevel skræmmende, at en bestialsk morder - en af Danmarks afstumpede forbrydere - kan slippe ud og kapre en bil, og at Kriminalforsorgen endda var vidende om, at Peter Madsen havde tanker om at flygte.

Indenfor Kriminalforsorgen har man i mange år haft den kongstanke, at det skal være muligt for forbrydere at undslippe, for hvis det ikke er en mulighed, så risikerer man, at forbryderne går til yderlighederne for alligevel at slippe ud.

Jeg har altid ment, at det var en underlig opfattelse - og Madsens flugt bekræfter problemet. VI skal hverken have Peter Madsen, Peter Lundin eller andre vanvittige mennesker gående frit omkring. Derfor skal vores fængsler være flugtsikre, og der skal på fast basis gennemføres ransagninger af cellerne, så myndighederne er sikre på, at forbryderne ikke planlægger flugt. Det er ikke nok at en taskforce nu er i gang med at finde huller i sikkerheden.

Vi skylder borgerne i Albertslund, når vi har så farlige fanger siddende i et tæt beboet område, at sikkerheden er helt i top! Det var den tydeligvis ikke, da Madsen stak af.