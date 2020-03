DEBAT: Er det en bæredygtig løsning?

Jeg ser i A.P. , at Bo Vest formands Vinie svarer på Benny Clausens bekymring omkring manglende isolering, i vores krybbe kældre i Galgebakken ... hun udtaler :" krybbekældrene skal ikke varmes op, og der kommer kun et lille varmetab ".. men dette udsagn undrer mig, og får mig til at spørge; hvis der som beskrevet kommer en utilstrækkelig isolering omkring vores varme rør i gulvene, og der ikke bliver lagt isolering i krybbekældrenes loft, bliver resultatet ikke det stik modsatte, nemlig et stort varmetab ned til de kolde krybbekældre ?