DEBAT: En lille julehistorie

Albertslund Posten - 20. december 2020 kl. 06:02 Af Claus Bøgevig, Kanalens kvt Kontakt redaktionen

debat Kære JuleSteen

En morgen i december vågnede Steen, han havde sovet godt og drømt dejligt.

Sikken en dejlig drøm tænkte han, han lukkede øjnene igen,og lå og tænkte på sin drøm fra natten.

Steen var iført nissemands tøj, da han fløj rundt i sin julemandskane med gaver til byens intuitioner. Steen var godt klar over, at pædagogerne i byen havde lavet et stort stykke pædagogisk arbejde for alle byens børn, og derfor skulle de have en rigtig god julegave i år.

Det var nemt at finde på gode julegaveideer. Institutionerne havde sendt borgmesterkontoret en lang ønskeliste og Steen syntes, at der var rigtig mange gode ønsker på listen. Især klubberne havde nogle rigtigt gode juleønsker. Det kunne Steen godt forstå, fordi han vidste jo godt, at klubberne i flere år var nedvurderet samt nedjusteret.

Han havde lidt dårlig samvittighed overfor klubberne, så de skulle havde en rigtig god julegave i år, mente han. Især AMC havde han rigtig dårlig samvittighed overfor, så Steen havde virkelig tænkt og tænkt på, hvad han skulle give AMC i julegave?

Det er d. 23/12 og sidste åbningsdag på året, alle børnene på AMC er ved at pudse deres gokart og cross maskiner, så maskinerne kunne være rigtigt flotte til det nye år. Pludseligthører de noget på taget, de kigger alle op. Ned igennem det store hul i taget på AMC kommer julemanden. "Ho ho ho", siger han, "goddag kære AMC børn og unge, I har været rigtig søde i år og meget tålmodige overfor politikerne, det skal I have stor tak for". "Politikerne har ikke været søde overfor jer, men nu kommer julemanden, og giver jer en gave". "Gaven er, at AMC bliver liggende, hvor I gør nu, og I beholder jeres baner, så I kan køre de næste mange år fremover". ""Jubii" råber alle børnene imens de danser rundt og synger, "julemand, julemand, du er verdens bedste julemand", og de vinker til julemanden, da han flyver afsted igen.

Steen ligger med et kæmpe smil under dynen, han mærker, at han har det dejligt i sin krop og hoved, sikken en dejlig drøm, tænker han, det skal nok blive en god jul i år.