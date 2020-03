Gammel bymidte. Arkivfoto Foto: Ralf Gosch/Ralf Gosch - stock.adobe.com

DEBAT: En fængselsdrøm?

Albertslund Posten - 29. marts 2020 kl. 06:14 Af Leif Pedersen, kommunalbestyrelsesmedlem, formand for Miljø- og Byudvalget (SF) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nylig blev det meldt ud, at fængselsgrunden er blevet udbudt til salg. I flere år har der jo være snakket om, hvad der kunne være på grunden og skal noget af det gamle bevares. "Vridsløselille fængslets venner" var for nylig her i AP snakke lidt om deres drømme.

Jeg vil her fortælle lidt om min.

Jeg synes man skal skabe noget Albertslund ikke har, jeg synes man bør skabe et område der giver indtryk af en bymidte, vel og mærke af en gammel bymidte med et look af gamle huse. Vi har allerede masser af boliger bygget i 1940'erne og alle årtierne frem til nu, industrialiseret byggeri på godt og ondt. Men vi har ikke en koncentration af huse der signalere "gammel købstad". Umiddelbart noget man jo heller ikke kan forvente af en by bygget i nyere tid.

Men fængselsgrunden repræsenterer jo noget af det første Albertslund, området rummer en række bygninger med kvaliteter i den retning, og så er det jo også et område som ligger meget centralt i forhold til stationen og centeret. Denne centrale placering bør efter min mening udnyttes til at skabe en bymidte. Jeg er inspireret af Jakriborg i Skåne, hvor et par brødre på bar mark har skabt et bymiljø der emmer af tysk hansestad. Man har kort sagt, taget hyggelige tyske middelalder bymiljøer og puslet dem sammen til en by. Vel og mærke en by som udvendigt ser gammelt ud, men indvendigt er topmoderne.

Min drøm at vi kan skabe noget lignende i Albertslund, ikke Jakriborg og det tyske, men find nogle gamle danske bymiljøer og få dem og deres skæve vægge, vinduer og døre konverteret til en ny gammel bymidte midt i Albertslund, en bymidte med masse af hygge og charme.

Lad os helt albertlundsk skabe en købstadsbymidte her 60 år efter de omgivende kvarterer for alvor begyndte at tage form.